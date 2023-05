Tore am laufenden Band für SPG Hochmontafon II gegen Rätia Bludenz

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:31

SPG Hochmontafon 1b erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen FC Rätia Bludenz. Hochmontafon 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rätia Bludenz einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war in einem 2:2-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Mit einem schnellen Doppelpack (17./21.) zum 2:0 schockte Luis Wittwer FC Fohrenburger Rätia Bludenz. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Aleksandar Konjevic beförderte den Ball in der 24. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gastgebers auf 3:0. Luca Durig vollendete zum vierten Tagestreffer in der 37. Spielminute. Nach dem souveränen Auftreten von SPG Hochmontafon 1b überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Der Schiedsrichter schickte David Mirkovic von FC Rätia Bludenz mit Rot zum Duschen (48.). Mit schnellen Toren von Karahan Kandemir (63.) und Hogar Murad (64.) schlugen die Gäste innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Hochmontafon 1b baute die Führung aus, indem Wittwer zwei Treffer nachlegte (75./94.). Am Ende kam SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b gegen Rätia Bludenz zu einem verdienten Sieg.

Bei SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Trotz des Sieges bleibt Hochmontafon 1b auf Platz acht. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. SPG Hochmontafon 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt FC Fohrenburger Rätia Bludenz den 14. Platz in der Tabelle ein. FC Rätia Bludenz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz.

Nächster Prüfstein für Hochmontafon 1b ist FC Sohm Alberschwende 1b (Samstag, 18:00 Uhr). Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit Intemann FC Lauterach 1b (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 6:2 (4:0)

94 Luis Wittwer 6:2

75 Luis Wittwer 5:2

64 Hogar Murad 4:2

63 Karahan Kandemir 4:1

37 Luca Durig 4:0

24 Eigentor durch Aleksandar Konjevic 3:0

21 Luis Wittwer 2:0

17 Luis Wittwer 1:0

