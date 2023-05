SV Satteins filetiert Klostertal

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:32

AEROCOMPACT SV Satteins fertigte FC Klostertal am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Damit wurde SV Satteins der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte beim 2:2 keinen Sieger gefunden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Satteins bereits in Front. Felix Geiger markierte in der dritten Minute die Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gastgeber, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Simon Morscher beförderte das Leder zum 2:0 von AEROCOMPACT SV Satteins über die Linie (46.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Benjamin Bertsch von Klostertal auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (46.). Für das 3:0 von SV Satteins sorgte Alem Majetic, der in Minute 61 zur Stelle war. Den Vorsprung von Satteins ließ Pascal Heinzle in der 75. Minute anwachsen. SV Satteins gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (86.). Am Ende kam Satteins gegen FC Klostertal zu einem verdienten Sieg.

AEROCOMPACT SV Satteins behauptet nach dem Erfolg über Klostertal den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellt SV Satteins den besten Angriff der 2. Landesklasse. Mit dem Sieg baute AEROCOMPACT SV Satteins die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Satteins zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Satteins, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diese Niederlage fällt FC Klostertal in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 23 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Klostertal alles andere als positiv. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird FC Klostertal nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag trifft Satteins auf Klimatechnik Sparber FC Krumbach, Klostertal spielt tags darauf gegen FC Raiffeisen Au.

2. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – FC Klostertal, 5:0 (1:0)

86 Berkant Temizyuerek 5:0

75 Pascal Heinzle 4:0

61 Alem Majetic 3:0

46 Simon Morscher 2:0

3 Felix Geiger 1:0

