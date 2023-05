Doppelpack: Joachim Metzler schießt Egg/Andelsbuch II gegen DSV Juniors zum Sieg

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:48

Nach der Auswärtspartie gegen Egg/Andelsbuch 1b stand EMMA & EUGEN DSV Juniors mit leeren Händen da. SPG Egg/Andelsbuch 1b siegte mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Egg/Andelsbuch 1b die Nase vorn. Bereits das Hinspiel hatte DSV Juniors für sich entschieden und einen 4:0-Sieg gefeiert.

Joachim Metzler glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SPG Egg/Andelsbuch 1b (4./38.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. David Kirchmair war es, der in der 66. Minute den Ball im Gehäuse von Egg/Andelsbuch 1b unterbrachte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Fritz für einen Treffer sorgte (95.). Schlussendlich verbuchte SPG Egg/Andelsbuch 1b gegen EMMA & EUGEN DSV Juniors einen überzeugenden Heimerfolg.

Zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Egg/Andelsbuch 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von SPG Egg/Andelsbuch 1b konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit neun Siegen weist die Bilanz von DSV Juniors genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Sieg zog Egg/Andelsbuch 1b an EMMA & EUGEN DSV Juniors vorbei auf Platz sechs. DSV Juniors fiel auf die siebte Tabellenposition.

SPG Egg/Andelsbuch 1b muss am Mittwoch auswärts bei Klimatechnik Sparber FC Krumbach ran. Für EMMA & EUGEN DSV Juniors geht es am Sonntag zu Hause gegen SC Montafon Vandans weiter.

2. Landesklasse: SPG Egg/Andelsbuch 1b – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 3:1 (2:0)

95 Daniel Fritz 3:1

66 David Kirchmair 2:1

38 Joachim Metzler 2:0

4 Joachim Metzler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei