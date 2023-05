Viele Tore, doch kein Sieger zwischen Vandans und Schwarzach/Wolfurt II

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:49

Vandans trennte sich an diesem Samstag von Schwarzach/Wolfurt 1b mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Fritz sein Team in der 31. Minute. Phil Nico Notegger nutzte die Chance für Schwarzach/Wolfurt 1b und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Für das 2:0 von SC Montafon Vandans zeichnete Yannick Duchscherer verantwortlich (36.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Patrick Hefel schoss für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b in der 62. Minute das zweite Tor. Gedanklich hatte SCM Vandans den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SC Montafon Vandans unteres Mittelfeld. In der Verteidigung von SCM Vandans stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Vandans seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Schwarzach/Wolfurt 1b im unteren Mittelfeld. Mit 64 Toren fing sich SPG Schwarzach/Wolfurt 1b die meisten Gegentore in der 2. Landesklasse ein. Vor vier Spielen bejubelte Schwarzach/Wolfurt 1b zuletzt einen Sieg.

Auch wenn SC Montafon Vandans mit zehn Niederlagen seltener verlor, steht SPG Schwarzach/Wolfurt 1b mit 23 Punkten auf Platz elf und damit vor SCM Vandans.

Nächster Prüfstein für Vandans ist EMMA & EUGEN DSV Juniors (Sonntag, 13:00 Uhr). Schwarzach/Wolfurt 1b misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz (11:00 Uhr).

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 2:2 (2:1)

62 Patrick Hefel 2:2

36 Phil Nico Notegger 2:1

36 Yannick Duchscherer 2:0

31 Dominik Fritz 1:0

