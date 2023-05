Remis zwischen Krumbach und Egg/Andelsbuch II bringt beide Teams der 1. Landesklasse nicht näher

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 18:24

Auftakt zur 23. Runde der 2. Landesklasse. Der Kampf um einen Platz unter den Top-5 geht weiter und kommt langsam in die entscheidende Phase. Fünf Mannschaften der 2. Landesklasse werden 2023/24 in der 1. Landesklasse spielen, das Spiel zwischen Klimatechnik Sparber FC Krumbach und der SPG Egg/Andelsbuch II ein direktes Duell innerhalb dieser Top-5. Das 1:1 bringt beide Mannschaften keinen großen Schritt weiter, aber auch die SW Bregenz Juniors erreichen gegen Hochmontafon nur ein 1:1. Damit hat Au am 20. Mai 2023 im Heimspiel gegen Satteins die große Chance, sich mit einem Dreier an der Tabellenspitze etwas abzusetzen. Lauterach II konnte mit einem Sieg gegen Alberschwende II die Top-5 entern.

Gerechtes Remis!

Theresa West, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Spg Egg/Andelsbuch hatte am Beginn etwas mehr vom Spiel und in der 13. und 15. Minute zwei sehr gute Möglichkeiten. Danach fing sich unsere Mannschaft und konnte in der 20. Minute durch einen Handelfmeter von Pilgram Andre mit 1:0 in Führung gehen. Dies war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit hatte unsere Mannschaft die wesentlich besseren Möglichkeiten. Pöll Simon, Pöll Micha, Österle Simon, Peter Pascal und Wetz Tobias scheiterten leider alle nur knapp. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden im Wälderderby, das aber beiden Mannschaften in der Tabelle nicht wirklich was bringt.“

