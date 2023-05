Lauterach II gegen Alberschwende II verläuft ausgeglichen und abwechslungsreich

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:52

Intemann FC Lauterach 1b und FC Sohm Alberschwende 1b trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war A'schw. 1b mitnichten. Alberschw. 1b kam gegen FC Lauterach 1b zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel wurde Lauterach 1b mit 0:4 abgeschossen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Sohm Alberschwende 1b bereits in Front. Slobodan Spasic markierte in der fünften Minute die Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Das 1:1 von Intemann FC Lauterach 1b stellte Steven Nenning sicher (58.). Dass Alberschw. 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jonas Immler, der in der 74. Minute zur Stelle war. Die passende Antwort hatte Sem Kloser parat, als er in der 75. Minute zum Ausgleich traf. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich FC Lauterach 1b und A'schw. 1b mit einem Unentschieden.

Mit 35 gesammelten Zählern hat Lauterach 1b den vierten Platz im Klassement inne. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Sohm Alberschwende 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 57-mal schlugen die Angreifer von Intemann FC Lauterach 1b in dieser Spielzeit zu. Neun Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat FC Lauterach 1b derzeit auf dem Konto. Zuletzt war bei Lauterach 1b der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Alberschw. 1b befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte A'schw. 1b zuletzt einen Sieg.

Intemann FC Lauterach 1b stellt sich am Freitag (18:30 Uhr) bei SW Bregenz Juniors vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt FC Sohm Alberschwende 1b SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – FC Sohm Alberschwende 1b, 2:2 (0:1)

75 Sem Kloser 2:2

74 Jonas Immler 1:2

58 Steven Nenning 1:1

5 Slobodan Spasic 0:1

