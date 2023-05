Au setzt sich im Finish gegen Satteins durch

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:53

Durch ein 3:1 holte sich FC Raiffeisen Au in der Partie gegen AEROCOMPACT SV Satteins drei Punkte. Auf dem Papier ging FC Au als Favorit ins Spiel gegen SV Satteins – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Partout keine Probleme hatte FC Raiffeisen Au im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Jonas Kohler markierte in der vierten Minute die Führung. Simon Morscher nutzte die Chance für Satteins und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Pascal Heinzle von AEROCOMPACT SV Satteins wurde in der 82. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Dass FC Au in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nikolas Jourdain, der in der 83. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Niko Muxel für einen Treffer sorgte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Raiffeisen Au SV Satteins 3:1.

Bei FC Au greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 28 Gegentoren stellen die Gastgeber die beste Defensive der 2. Landesklasse. 15 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Raiffeisen Au momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief FC Au konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Bei Satteins präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. AEROCOMPACT SV Satteins verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Satteins insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag trifft FC Raiffeisen Au auf Klimatechnik Sparber FC Krumbach, Satteins spielt tags zuvor gegen SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – AEROCOMPACT SV Satteins, 3:1 (1:1)

93 Niko Muxel 3:1

83 Nikolas Jourdain 2:1

24 Simon Morscher 1:1

4 Jonas Kohler 1:0

