Alberschw. II spielt SPG Hochmontafon II schwindelig

Mit 1:4 verlor SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b am vergangenen Dienstag deutlich gegen FC Sohm Alberschwende 1b. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Alberschw. 1b wusste zu überraschen. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Luis Wittwer sein Team in der elften Minute. Andreas Willam glich nur wenig später für A'schw. 1b aus (17.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Christian Willam trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 81. Minute brachte Manuel Willam das Netz für FC Sohm Alberschwende 1b zum Zappeln. Der Gastgeber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.). Zum Schluss feierte Alberschw. 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen SPG Hochmontafon 1b.

Durch den Erfolg rückte A'schw. 1b auf die neunte Position der 2. Landesklasse vor. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Sohm Alberschwende 1b insgesamt nur vier Zähler.

Hochmontafon 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Ende der Spielzeit nehmen die Gäste eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt Alberschw. 1b SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, während SPG Hochmontafon 1b am selben Tag bei FC Klostertal antritt.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 4:1 (1:1)

88 William Shawn Kobe Bereuter 4:1

81 Manuel Willam 3:1

61 Christian Willam 2:1

17 Andreas Willam 1:1

11 Luis Wittwer 0:1

