Schwarzach/Wolfurt II nach Niederlage in Alberschwende seit sechs Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:24

Alberschw. 1b und Schwarzach/Wolfurt 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. A'schw. 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Daniel Primus brachte die Gäste in der 13. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel von Schwarzach/Wolfurt 1b machte FC Sohm Alberschwende 1b zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (18.). Das 2:1 von Alberschw. 1b stellte Manuel Willam sicher (34.). Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. In der 58. Minute brachte A'schw. 1b das Netz zum Zappeln. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 ein (86.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Sohm Alberschwende 1b Schwarzach/Wolfurt 1b 3:2.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Alberschw. 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. A'schw. 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b. Die mittlerweile 71 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Endphase des Fußballjahres rangierte Schwarzach/Wolfurt 1b im unteren Mittelfeld. Die Stärke von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b liegt in der Offensive – mit insgesamt 59 erzielten Treffern. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Schwarzach/Wolfurt 1b alles andere als positiv. Seit sechs Spielen wartet SPG Schwarzach/Wolfurt 1b schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Sonntag (13:00 Uhr) reist FC Sohm Alberschwende 1b zu EMMA & EUGEN DSV Juniors, tags zuvor begrüßt Schwarzach/Wolfurt 1b SW Bregenz Juniors vor heimischer Kulisse.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 3:2 (2:1)

86 Mehmet Eren Bajraktar 3:2

58 William Shawn Kobe Bereuter 3:1

34 Manuel Willam 2:1

18 William Shawn Kobe Bereuter 1:1

13 Daniel Primus 0:1

