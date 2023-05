Klostertal nach Heimschlappe gegen Hochmontafon II am Boden

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:25

SPG Hochmontafon 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte beim 2:2 keinen Sieger gefunden.

Hochmontafon 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Montibeller traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Alexander Montibeller versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Den Vorsprung von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b ließ Luis Wittwer in der 60. Minute anwachsen. Alexander Montibeller (68.), Luca Durig (70.) und Thomas Montibeller (81.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von SPG Hochmontafon 1b aufkommen. Mit dem Tor zum 7:0 steuerte Durig bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Hochmontafon 1b am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Klostertal.

In der Schlussphase der Saison befindet sich FC Klostertal in der Tabelle über dem ominösen Strich. Dem Heimteam muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesklasse markierte weniger Treffer als Klostertal. Nun musste sich FC Klostertal schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von Klostertal hält an. Insgesamt kassierte FC Klostertal nun schon vier Niederlagen am Stück.

Bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 52 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Kurz vor Saisonultimo bekleidet SPG Hochmontafon 1b den achten Rang des Klassements.

Als Nächstes steht für Klostertal eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es gegen Intemann FC Lauterach 1b. Hochmontafon 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – AEROCOMPACT SV Satteins.

2. Landesklasse: FC Klostertal – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 0:7 (0:2)

90 Luca Durig 0:7

81 Thomas Montibeller 0:6

70 Luca Durig 0:5

68 Alexander Montibeller 0:4

60 Luis Wittwer 0:3

29 Alexander Montibeller 0:2

6 Thomas Montibeller 0:1

