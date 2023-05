SV Satteins schießt gegen Röthis II Tore am laufenden Band

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:28

SV Satteins erteilte SC Röthis 1b eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für Satteins. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur AEROCOMPACT SV Satteins heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Röthis 1b mit 3:2 gesiegt.

Die Gäste gerieten schon in der neunten Minute in Rückstand, als Alem Majetic das schnelle 1:0 für AEROCOMPACT SV Satteins erzielte. SC Röfix Röthis 1b glich nur wenig später aus (35.), sodass es fortan 1:1 stand. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Felix Geiger zum 2:1 zugunsten von SV Satteins (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Majetic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit AEROCOMPACT SV Satteins einen sicheren Sieger zu haben. In der 60. Minute brachte Paul Schachinger das Netz für SC Röthis 1b zum Zappeln. Der Unparteiische tadelte Tobias Willam von Röthis 1b und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (73.). Majetic (78./90.) und Michael Kara (87.) erhöhten den Spielstand auf 7:2. Am Ende kam SV Satteins gegen SC Röfix Röthis 1b zu einem verdienten Sieg.

Satteins sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. 66 Tore – mehr Treffer als AEROCOMPACT SV Satteins erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Satteins noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SC Röthis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Röthis 1b den zehnten Rang des Klassements.

Nächster Prüfstein für Satteins ist SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (Samstag, 16:00 Uhr). SC Röfix Röthis 1b misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Au (14:00 Uhr).

2. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – SC Röfix Röthis 1b, 7:2 (3:1)

90 Alem Majetic 7:2

87 Michael Kara 6:2

78 Alem Majetic 5:2

60 Paul Schachinger 4:2

54 Kevin Goettfried 4:1

46 Alem Majetic 3:1

40 Felix Geiger 2:1

35 Adrian Knuenz 1:1

9 Alem Majetic 1:0

