Doppelpack: Pascal Kleber schießt Egg/Andelsbuch II zum Sieg in Vandans

SPG Egg/Andelsbuch 1b erreichte einen 2:1-Erfolg bei SC Montafon Vandans. Hundertprozentig überzeugen konnte Egg/Andelsbuch 1b dabei jedoch nicht. Bereits das Hinspiel hatte SPG Egg/Andelsbuch 1b für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Pascal Kleber brachte den Gast in der 21. Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Egg/Andelsbuch 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt. Das 2:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1b stellte Kleber sicher. In der 82. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Ultimo war noch Marc Andre Patterer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von SCM Vandans verantwortlich (85.). Letzten Endes holte Egg/Andelsbuch 1b gegen den Tabellenletzten drei Zähler.

Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist das Heimteam deutliche Schwächen auf, was die nur 38 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Seit vier Spielen wartet SC Montafon Vandans schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SPG Egg/Andelsbuch 1b sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Seit fünf Begegnungen hat Egg/Andelsbuch 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Während SCM Vandans am kommenden Samstag Klimatechnik Sparber FC Krumbach empfängt, bekommt es SPG Egg/Andelsbuch 1b am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz zu tun.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 1:2 (0:1)

85 Marc Andre Patterer 1:2

82 Pascal Kleber 0:2

21 Pascal Kleber 0:1

