FC Au sichert sich mit Sieg gegen Krumbach vorzeitig den Titel!

Sonntag, 28. Mai 2023

FC Krumbach steckte gegen FC Au eine deutliche 0:3-Niederlage ein. FC Raiffeisen Au ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von FC Krumbach zu Ende gegangen.

0:3 Niederlage auswärts gegen den Meister FC Au

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft musste leider auf Pöll Simon und Hartmann Thomas wegen ihrer Gelbsperren, verzichten. Die Anfangsphase war ein typisches Derby, sehr hektisch und zum überwiegenden Teil spielte es sich im Mittelfeld ab.

In der 37. Minute dann das 1:0 für Au durch einen Weitschuss. Richtige Torchancen waren eher Mangelware. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es sehr hektisch. In der 42. Minute wurde Brunn Christian mit der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen. Es sollte aber noch schlimmer werden. Die Schiedsrichterin zeigte in der 44. Minute in einer umstrittenen Situation nur unserer Nr. 9, Kocabay Kürsat, nach einem Gerangel mit dem gegnerischen Tormann die Rote Karte. Der Tormann erhielt zur Verwunderung aller keine Karte. Somit ging unsere Mannschaft mit neun Mann in die zweite Halbzeit. Durch einen Konter ging dann Au in der 49. Minute mit 2:0 in Führung. Unsere Jungs kämpften sehr aufopferungsvoll und zeigten Teamcharakter, konnten jedoch das 3:0 in der 71. Minute nicht verhindert.

Ein großes Kompliment gilt unserer Mannschaft, die bis zum Schluss kämpften, aber leider nicht belohnt wurden. Mit diesem Sieg konnte sich der FC Au frühzeitig zum Meister der 2. Landesklasse küren. Wir gratulieren ganz herzlich. Für uns gibt es noch zwei wichtige Spiele auswärts gegen SCM Vandans und am letzten Spieltag gegen den SC-Röthis 1b.“

Mit nur 28 Gegentoren stellt FC Au die sicherste Abwehr der Liga.

Klimatechnik Sparber FC Krumbach befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Mit insgesamt 50 Zählern befindet sich FC Raiffeisen Au voll in der Spur. Die Formkurve von FC Krumbach dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für FC Au ist SC Röfix Röthis 1b (Samstag, 14:00 Uhr). Klimatechnik Sparber FC Krumbach misst sich am selben Tag mit SC Montafon Vandans (17:00 Uhr).

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 3:0 (1:0)

71 Mario Hager 3:0

49 Christoph Hager 2:0

37 Stefan Schmidinger 1:0

