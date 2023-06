Halbes Dutzend für FC Lauterach II gegen Klostertal

Details Sonntag, 04. Juni 2023 01:59

FC Lauterach 1b erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen Klostertal. Lauterach 1b war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte sich FC Klostertal als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Intemann FC Lauterach 1b ging in der zehnten Minute in Front. Fabio Subasic trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 3:0 von Sem Kloser für FC Lauterach 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Kurz vor der Pause traf Klostertal (45.). Mit der Führung für Lauterach 1b ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 durch Subasic schien die Partie bereits in der 50. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Sebastian Zobl beförderte das Leder zum 2:4 von FC Klostertal über die Linie (52.). Kloser brachte Intemann FC Lauterach 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 5:2 erzielte (67.). Lauterach 1b gelang in der 90. Spielminute der achten Tagestreffer. Am Ende kam Intemann FC Lauterach 1b gegen Klostertal zu einem verdienten Sieg.

Kurz vor Saisonende steht FC Lauterach 1b mit 41 Punkten auf Platz vier. Mit 64 geschossenen Toren gehört Lauterach 1b offensiv zur Crème de la Crème der 2. Landesklasse. Sechs Spiele ist es her, dass Intemann FC Lauterach 1b zuletzt eine Niederlage kassierte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und FC Klostertal rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 72 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Klostertal schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FC Klostertal die fünfte Pleite am Stück.

FC Lauterach 1b tritt am kommenden Samstag bei AEROCOMPACT SV Satteins an, Klostertal empfängt am selben Tag SPG Schwarzach/Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – FC Klostertal, 6:2 (3:1)

90 Ali Eyuep 6:2

67 Sem Kloser 5:2

52 Sebastian Zobl 4:2

50 Fabio Subasic 4:1

45 Andreas Kueng 3:1

35 Sem Kloser 3:0

20 Fabio Subasic 2:0

10 Adrian Martinovic 1:0

