FC Krumbach mit Sieg in Vandans zurück in der Spur

Details Sonntag, 04. Juni 2023 13:50

Durch ein 2:1 holte sich Klimatechnik Sparber FC Krumbach drei Punkte bei SC Montafon Vandans. Einen packenden Auftritt legte FC Krumbach dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit SCM Vandans einen knappen 3:2-Sieger.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft musste mit Kocabay Kürsat und Brunn Christian wieder zwei Spieler, die gesperrt waren, vorgeben. Dafür waren Pöll Simon und Hartmann Thomas nach ihren Gelbsperren wieder dabei. Wir kamen sehr gut ins Spiel und hatten auch gleich gute Möglichkeiten. In der 11. Minute dann das beruhigende 0:1 durch Jakob Bösch per Kopf nach einer Ecke von Ridvan Keskin. In der 35. Minute dann das 0:2 durch eine schöne Aktion unserer Nr. 8 Martin Faisst. Dies war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit musste unser Trainer verletzungsbedingt und als Vorsichtsmaßnahme wechseln und Vandans kam besser ins Spiel. In der 81. Minute dann auch der Anschlusstreffer zum 1:2. Danach bewahrte uns Kilian Stockklauser zweimal vor dem Ausgleich. Am Ende wurde es wieder eine Zitterpartie, die diesmal aber positiv für uns ausging.

Unsere 1b Mannschaft musste zum Saisonabschluss beim Auswärtsspiel gegen die Spg Egg/Andelsbuch 1c eine 4:1 (4:0) Niederlage hinnehmen. Den Ehrentreffer erzielte Markus Ischepp.“

SCM Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Vandans mit 20 Punkten auf Platz 14. Im Angriff weist SC Montafon Vandans deutliche Schwächen auf, was die nur 39 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und acht Unentschieden sind die Aussichten von SCM Vandans alles andere als positiv. Seit fünf Spielen wartet Vandans schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Klimatechnik Sparber FC Krumbach befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die letzten Resultate des Gasts konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Als Nächstes steht für SC Montafon Vandans eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:30 Uhr) geht es gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz. FC Krumbach empfängt – ebenfalls am Samstag – SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 1:2 (0:2)

81 Kemal Tuerker 1:2

35 Martin Faisst 0:2

11 Jakob Boesch 0:1

