Negativserie von Götzis II hält auch gegen Klostertal an

Details Sonntag, 10. September 2023 01:47

FC Klostertal holte den ersten Saisonsieg gegen Vollbad FC Götzis 1b durch einen 3:1-Erfolg.

Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Sebastian Zobl aufseiten von Klostertal das 1:0 (42.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Adrian Salzgeber mit dem 2:0 für den Gast zur Stelle (44.). Mit der Führung für den Tabellenletzten ging es in die Halbzeitpause. In der 73. Minute legte Dzelal Nanic zum 3:0 zugunsten von FC Klostertal nach. In der Nachspielzeit lenkte Jonas Fritz dann das Leder ins eigene Tor (92.). Schlussendlich reklamierte Klostertal einen Sieg in der Fremde für sich und wies FC Götzis 1b in die Schranken.

Götzis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben bisher alle vier Punkte zuhause geholt. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen FC Klostertal – Vollbad FC Götzis 1b bleibt weiter unten drin. Im Angriff weist FC Götzis 1b deutliche Schwächen auf, was die nur sieben geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Götzis 1b aktuell nur Position zwölf bekleidet.

Klostertal holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die drei Punkte brachten für FC Klostertal keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit erschreckenden 18 Gegentoren stellt Klostertal die schlechteste Abwehr der Liga. Nur einmal ging FC Klostertal in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Vollbad FC Götzis 1b tritt am kommenden Sonntag bei SC Mühlebach an, Klostertal empfängt am selben Tag SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Klostertal, 1:3 (0:2)

92 Eigentor durch Jonas Fritz 1:3

73 Dzelal Nanic 0:3

44 Adrian Salzgeber 0:2

42 Sebastian Zobl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.