Höchst II dreht im Finish Partie in Rankweil

Details Dienstag, 12. September 2023 01:24

RW Rankweil 1b und Höchst 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für blum FC Höchst 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Robert Blum brachte dem Gast nach 21 Minuten die 1:0-Führung. Das 1:1 von Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b stellte Can Tamyol sicher (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Niklas Jehle war zur Stelle und markierte das 2:1 von RW Rankweil 1b (84.). Jetzt erst recht, dachte sich Dario Stanojevic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (88.). In der Nachspielzeit schockte Julius Keck Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b, als er das Führungstor für Höchst 1b erzielte (92.). Am Ende nahm blum FC Höchst 1b bei RW Rankweil 1b einen Auswärtssieg mit.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „In einem ausgeglichenen Spiel gingen wir als glücklicher Sieger nach neunzig Minuten vom Platz. Gratulation ein mein Team, das unheimliche Moral bei brühender Hitze gezeigt hat und das Spiel nach dem 1:2 in der 86. Minute noch gedreht hat!“

Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b belegt momentan mit sieben Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 11:11 ausgeglichen. Das Heimteam verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Höchst 1b ist auswärts noch ohne Punktverlust. Blum FC Höchst 1b hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit beeindruckenden 18 Treffern stellt Höchst 1b den besten Angriff der 2. Landesklasse. Höchst 1b setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Als Nächstes steht für RW Rankweil 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen FC Mäder. Blum FC Höchst 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

2. Landesklasse: Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b – blum FC Höchst 1b, 2:3 (1:1)

92 Julius Keck 2:3

88 Dario Stanojevic 2:2

84 Niklas Jehle 2:1

33 Can Tamyol 1:1

21 Robert Blum 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.