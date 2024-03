Sechs Treffer zwischen Alberschwende II und Rätia Bludenz

Details Samstag, 30. März 2024 23:16

Im Spiel von FC Sohm Alberschwende 1b gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Alberschw. 1b erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Das 1:0 in der 14. Minute brachte FC Rätia Bludenz vermeintlich auf die Siegerstraße. Der Tabellenletzte markierte das 2:0 (20.). In der 29. Minute bejubelte A'schw. 1b das 1:2. Das Heimteam glich nur wenig später aus (33.), sodass es fortan 2:2 stand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Rätia Bludenz musste den Treffer zum 3:2 hinnehmen (61.). Für den späten Ausgleich war Dominik Ferreira Reis verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte FC Sohm Alberschwende 1b gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz die maximale Punkteausbeute.

Die Offensivabteilung von Alberschw. 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat A'schw. 1b derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei FC Sohm Alberschwende 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Alberschw. 1b – FC Rätia Bludenz bleibt weiter unten drin. Einen Sieg, vier Remis und neun Niederlagen hat Rätia Bludenz momentan auf dem Konto. Die sportliche Misere – in den letzten neun Spielen gelang den Gästen kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt FC Fohrenburger Rätia Bludenz nur auf Rang 14.

Nächster Prüfstein für A'schw. 1b ist SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (Samstag, 15:00 Uhr). FC Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit SC Röfix Röthis 1b (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 3:3 (2:2)

82 Dominik Ferreira Reis 3:3

61 Domenik Ebner 3:2

33 Kaspar Kuenzler 2:2

29 Domenik Ebner 1:2

20 David Mirkovic 0:2

14 David Mirkovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.