Höchst II verliert nach Niederlage gegen Hard II Tabellenführung!

Details Montag, 01. April 2024 18:32

Alberschwende II hat nach der ersten Partie der Rückrunde der 2. Landesklasse die Tabellenführung übernommen. Ein 3:3 gegen Rätia Bludenz hat gereicht, da der blum FC Höchst II zu Hause Hard II mit 1:4 unterlegen ist und auch Mühlebach das Heimspiel gegen Hochmontafon mit 2:3 verloren hat.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, doch leider konnten wir unsere Torchancen nicht verwerten. So kam es, wie es kommen musste und der FC Hard ging in der 41. Spielminute in Führung. Doch drei Minuten später konnte der sehr gut freigespielte Julius Keck den Ausgleich zum 1:1 erzielen. In der zweiten Halbzeit passierten leider zwei individuelle Fehler unseres Torhüters, die zu Treffer zwei und drei für den Gegner führten. In den letzten zwanzig Minuten war es ein Spiel auf eine Seite, der FC Hard zog sich tief in die eigene Hälfte zurück und lauerte nur noch auf Konter. Leider war unsere Druckphase nicht erfolgreich, denn die Abschlüsse auf das Tor waren zu schwach. So erzielte der FC Hard nach einem Konter noch das 4:1, das zugleich der Endstand war.“

Die gute Bilanz von Höchst 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte blum FC Höchst 1b bisher neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Höchst 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Durch den Erfolg verbesserte sich Hard 1b im Klassement auf Platz fünf. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hard 1b nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Hard 1b, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für blum FC Höchst 1b ist SC Montafon Vandans (Samstag, 16:30 Uhr). Hard 1b misst sich am selben Tag mit FC Mäder (14:30 Uhr).

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – Hard 1b, 1:4 (1:1)

79 Leonardo Berati 1:4

68 Julian Krassnig 1:3

65 Julian Krassnig 1:2

44 Julius Keck 1:1

41 Marvin Kohlhaupt 0:1

Details

