SPG Hochmontafon II holt Auswärtssieg gegen FC Götzis II

In einer packenden Begegnung der 21. Runde in der 2. Landesklasse (V) standen sich Vollbad FC Götzis 1b und SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b gegenüber. Mit einem knappen 3:2-Sieg konnte die Gastmannschaft, SPG Hochmontafon 1b, wichtige drei Punkte sichern. Trotz einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit reichte es für die Heimmannschaft nicht, das Blatt vollständig zu wenden.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Die Gäste aus Hochmontafon zeigten von Beginn an, dass sie entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 23. Minute erzielte Florian Netzer das erste Tor für SPG Hochmontafon 1b, was die Gastmannschaft früh in Führung brachte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, und ihre Überlegenheit wurde in der 38. Minute erneut unter Beweis gestellt, als Luis Wittwer das zweite Tor erzielte. Mit einem Stand von 0:2 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit Aufholjagd von FC Götzis

Nach der Pause kehrte FC Götzis 1b mit erneuerter Energie auf das Feld zurück und war entschlossen, das Spiel noch zu drehen. Die Heimmannschaft zeigte eine verbesserte Leistung und es dauerte nicht lange, bis in der 69. Minute Andrej Denijel Fujs den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieser Treffer brachte neue Hoffnung für die Heimmannschaft und ihre Fans.

Jedoch dauerte die Freude nicht lange, denn nur vier Minuten später, in der 73. Minute, erzielte Kevin Tschofen das dritte Tor für SPG Hochmontafon 1b, was den Vorsprung der Gäste wieder auf zwei Tore erhöhte. Trotz des Rückschlags gab FC Götzis nicht auf und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 78. Minute belohnt, als Lukas Schwab den zweiten Treffer für sein Team erzielte und das Spiel auf 2:3 verkürzte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, da FC Götzis alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Chancen gelang es ihnen nicht, den entscheidenden Treffer zu landen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für SPG Hochmontafon 1b, die mit diesem Auswärtssieg wichtige Punkte sammeln konnten.

Die Begegnung zeigte einmal mehr, dass in der 2. Landesklasse jeder Spieltag voller Überraschungen stecken kann und bis zur letzten Minute alles möglich ist. Mit diesem Sieg setzt SPG Hochmontafon 1b ihre positive Saison fort, während FC Götzis 1b trotz der Niederlage eine starke zweite Halbzeit zeigte und Hoffnung für die kommenden Spiele gibt.

2. Landesklasse: Götzis 1b : Hochmontafon 1b - 2:3 (0:2)

78 Lukas Schwab 2:3

73 Kevin Tschofen 1:3

69 Andrej Denijel Fujs 1:2

38 Luis Wittwer 0:2

23 Florian Netzer 0:1

