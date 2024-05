Triumph für FC Rätia Bludenz: Ein klarer Sieg gegen FC Mäder

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:06

Am Samstag trafen in der 21. Runde der 2. Landesklasse (V) der FC Fohrenburger Rätia Bludenz und der FC Mäder aufeinander. Das Heimteam, FC Rätia Bludenz, zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit einem 4:0-Sieg drei wichtige Punkte. Der Sieg war vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit und präzisen Abschlüssen möglich.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Das Spiel begann energiegeladen, und die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie das Spielfeld dominieren wollten. Bereits in der 26. Minute konnte Ahmad Saif Eddin das erste Tor für FC Rätia Bludenz erzielen. Dieser frühe Treffer gab dem Team sichtlich Selbstvertrauen und setzte die Gäste aus Mäder unter Druck. Trotz weiterer Bemühungen blieb es zur Halbzeit beim Stand von 1:0, was die Spannung für die zweite Hälfte erhöhte.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit des Spiels zeigte, warum FC Rätia Bludenz an diesem Tag nicht zu stoppen war. In der 83. Minute konnte Tamas Toth das Scoreboard erneut für die Bludenzer in Bewegung setzen. Nur fünf Minuten später folgte ein weiteres Tor von Toth, welches das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Die Hoffnungen von FC Mäder auf eine Wende wurden zusätzlich gedämpft, als Mihael Mihaylov in der 81. Minute die Gelb/Rote Karte erhielt und somit das Spielfeld verlassen musste.

In der Schlussphase des Spiels setzte Marek Linhart mit dem vierten Tor für die Gastgeber den Schlusspunkt. Dieses Tor in der 90. Minute zeigte deutlich die Überlegenheit von FC Rätia Bludenz an diesem Spieltag. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für die Heimmannschaft, was die Fans von Rätia Bludenz mit Begeisterung feierten.

Die Mannschaft von FC Mäder hingegen hatte Mühe, effektive Gegenangriffe zu starten und konnte die stabile Verteidigung der Bludenzer kaum durchbrechen. Der Ausfall von Mihaylov durch die rote Karte erschwerte ihre Bemühungen zusätzlich, das Blatt zu wenden.

Das Spiel endete nach einer Nachspielzeit von vier Minuten, und FC Rätia Bludenz konnte stolz auf eine Leistung sein, die sie definitiv als eines der dominanten Teams der Liga bestätigt. Der Sieg ließ die Spieler und Fans gleichermaßen jubeln, während FC Mäder die Heimreise antreten musste, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Insgesamt war es ein Spiel, das von Taktik, Präzision und der Fähigkeit, Chancen zu nutzen, geprägt war. FC Rätia Bludenz bewies einmal mehr, dass sie in der Lage sind, entscheidende Spiele zu ihren Gunsten zu entscheiden, während FC Mäder aus diesem schweren Spiel lernen muss, um in der Zukunft stärker zurückzukommen.

2. Landesklasse: Rätia Bludenz : Mäder - 4:0 (1:0)

93 Marek Linhart 4:0

88 Tamas Toth 3:0

83 Tamas Toth 2:0

26 Ahmad Saif Eddin 1:0

