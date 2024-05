Spektakulärer Sieg des blum FC Höchst II gegen Alberschwende II in der Schlussphase

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:18

Im spannungsgeladenen Spiel der 23. Runde in der 2. Landesklasse (V) konnte der blum FC Höchst 1b einen beeindruckenden Heimsieg gegen Alberschw. 1b feiern. Mit einem dramatischen Endstand von 3:2 drehte Höchst 1b das Spiel in den letzten Minuten und sicherte sich die drei Punkte. Julius Keck avancierte zum Helden des Tages, indem er mit zwei späten Toren das Blatt wendete.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Hausherren starteten fulminant in die Partie. Bereits in der 12. Minute brach Maximilian Knuth den Bann und netzte zum 1:0 für blum FC Höchst 1b ein. Dieser frühe Treffer gab dem Heimteam deutlich Auftrieb und setzte Alberschw. 1b unter Druck. Doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und fanden bald ihren Rhythmus. In der 29. Minute war es Paul Sohm, der für Alberschw. 1b den Ausgleich erzielte, gefolgt von einem weiteren Tor durch Khalil Boudkour in der 32. Minute, das die Gäste überraschend in Führung brachte. Innerhalb von nur drei Minuten drehte Alberschw. 1b das Spiel und ging mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Dramatische Schlussphase bringt die Wende

Die zweite Halbzeit verlief größtenteils ohne Tore, doch die Spannung blieb hoch. Alberschw. 1b schien auf dem besten Weg zu sein, den Sieg nach Hause zu fahren. Doch in der 90. Minute kam der große Auftritt von Julius Keck, der mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten das Spiel komplett umdrehte. Zuerst traf er zum 2:2-Ausgleich und legte kurz darauf noch einen drauf, indem er das entscheidende 3:2 für blum FC Höchst 1b erzielte. Dieser plötzliche Wendepunkt wurde jedoch von einer Gelb/Roten Karte für Heinz Fladenhofer von Höchst 1b überschattet, was das Team in Unterzahl brachte. Trotzdem gelang es Höchst 1b, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und einen dramatischen Sieg zu feiern.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 95 Minuten beendete, kannte der Jubel bei den Fans und Spielern von blum FC Höchst 1b keine Grenzen. Der dramatische Sieg zeigt nicht nur den Kampfgeist und die Entschlossenheit von Höchst 1b, sondern auch die Qualität und die Nervenstärke, die das Team in kritischen Momenten an den Tag legt. Alberschw. 1b hingegen muss sich mit der bitteren Niederlage abfinden, nachdem sie lange Zeit wie die sicheren Sieger aussahen.

Die drei Punkte helfen blum FC Höchst 1b, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten, während Alberschw. 1b wichtige Zähler im Kampf um die Spitze verliert. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der spannendsten der Saison in Erinnerung bleiben, vor allem dank der unglaublichen Schlussphase, die die Zuschauer in Atem hielt.

2. Landesklasse: Höchst 1b : A'schw. 1b - 3:2 (1:2)

94 Julius Keck 3:2

93 Julius Keck 2:2

32 Khalil Boudkour 1:2

29 Paul Sohm 1:1

12 Maximilian Knuth 1:0

