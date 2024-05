SCM Vandans dominiert Hard II

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:19

Im Rahmen der 23. Runde der 2. Landesklasse (V) erlebte das Heimteam SCM Vandans einen bemerkenswerten Tag, indem es Hard 1b mit einer beeindruckenden Leistung 4:0 besiegte. Die Zuschauer im Stadion von SCM Vandans wurden Zeugen, wie ihre Mannschaft von Anfang bis Ende dominierte und Hard 1b keine Chance ließ, ins Spiel zu kommen.

Frühe Führung und Kontrolle

Das Spiel begann dynamisch, mit einer anfänglichen Überlegenheit der Gäste, die jedoch keine Früchte trug. In der 10. Minute hatte Hard 1b mehr vom Spiel, doch ihre Angriffsbemühungen wurden nicht belohnt. Schnell drehte SCM Vandans das Spielgeschehen und übernahm die Kontrolle. Ein erster bedeutender Moment war in der 11. Minute, als Marc Andre Patterer einen Schuss aus 16 Metern knapp über das Tor setzte. Diese verpasste Chance schien das Heimteam zusätzlich anzuspornen.

In der 30. Minute erzielte Dominik Fritz das erste Tor und brachte SCM Vandans mit 1:0 in Führung. Dieses Tor, resultierend aus einer wohlorganisierten Offensive, gab dem Team weitere Sicherheit. Hard 1b versuchte zu kontern und hatte in der 25. Minute eine gute Gelegenheit, doch der Torhüter von SCM Vandans hielt seinen Kasten mit einer klaren Aktion sauber.

Zweite Halbzeit: Torfestival für SCM Vandans

Die zweite Halbzeit begann für SCM Vandans äußerst vielversprechend. Nur 5 Minuten nach Wiederanpfiff erweiterte Lukas Stemer die Führung auf 2:0. Dieses Tor, erzielt in der 50. Minute, war der Beginn eines dominierenden Laufs für die Heimmannschaft. Stemer zeigte sich erneut in der 60. Minute, als er nach einem weiteren gelungenen Angriff seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und das Ergebnis auf 3:0 schraubte.

Hard 1b versuchte verzweifelt, ins Spiel zurückzukommen, und wechselte mehrmals Spieler aus, konnte jedoch die Abwehr von SCM Vandans nicht überwinden. In der 90. Minute dann der Höhepunkt für die Heimmannschaft: Michael Scheider, der erst in der 83. Minute eingewechselt wurde, markierte mit einem präzisen Schuss das 4:0. Sein Tor kurz vor Spielende setzte den Schlusspunkt unter eine herausragende Leistung des gesamten Teams.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 4:0-Sieg für SCM Vandans, eine Leistung, die nicht nur die Fans begeisterte, sondern auch ein klares Zeichen an die Konkurrenz sendete. Mit diesem Sieg festigte SCM Vandans seine Position in der Liga und zeigte, dass es bereit ist, um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen.

2. Landesklasse: Vandans : Hard 1b - 4:0 (1:0)

92 Michael Scheider 4:0

60 Lukas Stemer 3:0

50 Lukas Stemer 2:0

30 Dominik Fritz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.