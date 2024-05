Tor-Festival: Alberschwende 1b fegt FC Mäder vom Platz

Details Dienstag, 28. Mai 2024 22:14

In der 24. Runde der 2. Landesklasse (V) kam es zu einem beeindruckenden Schlagabtausch zwischen dem FC Sohm Alberschwende 1b und dem FC Mäder. In einem einseitigen Match dominierte Alberschwende 1b das Geschehen und sicherte sich mit einem 8:0-Erfolg einen deutlichen Sieg. Die Hausherren zeigten sich besonders in der zweiten Halbzeit in Torlaune und ließen ihren Gegnern keine Chance.

Erste Halbzeit: Alberschwende legt vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo und die Hausherren vom FC Sohm Alberschwende 1b ließen von Anfang an keinen Zweifel daran, wer Herr im Hause ist. Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen und Alberschwende 1b übernahm sofort die Initiative. Es dauerte jedoch bis zur 40. Minute, bis der erste Treffer fiel. Paul Sohm brachte Alberschwende 1b mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Die Gäste vom FC Mäder hatten Mühe, ins Spiel zu finden und konnten sich keine nennenswerten Chancen erarbeiten.

Zweite Halbzeit: Torflut in Alberschwende

Nach der Halbzeitpause drehte Alberschwende 1b dann richtig auf. Direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute erhöhte Domenik Ebner auf 2:0. Nur zwei Minuten später war es erneut Ebner, der mit einem weiteren Treffer auf 3:0 stellte. Alberschwende 1b dominierte das Spiel nun nach Belieben und ließ den Gästen keine Verschnaufpause.

In der 50. Minute trug sich Khalil Boudkour in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Doch damit war das Torfestival noch lange nicht vorbei. Domenik Ebner zeigte erneut seine Klasse und markierte in der 66. Minute seinen dritten Treffer des Abends, wodurch der Spielstand auf 5:0 anwuchs. David Winder setzte in der 68. Minute noch einen drauf und sorgte für das 6:0.

Die Gäste vom FC Mäder waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, doch Alberschwende 1b hatte noch nicht genug. In der 79. Minute erhöhte Simon Müller auf 7:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Manuel Gisinger in der 81. Minute, der den Endstand von 8:0 besiegelte.

Am Ende stand ein eindrucksvoller Sieg für den FC Sohm Alberschwende 1b zu Buche, der mit einer starken Teamleistung und einer beeindruckenden Offensivkraft glänzte. FC Mäder hingegen hatte an diesem Abend keine Antwort auf die Spielfreude der Hausherren und musste sich deutlich geschlagen geben.

2. Landesklasse: A'schw. 1b : Mäder - 8:0 (1:0)

81 Manuel Gisinger 8:0

79 Simon Müller 7:0

68 David Winder 6:0

66 Domenik Ebner 5:0

50 Khalil Boudkour 4:0

48 Domenik Ebner 3:0

46 Domenik Ebner 2:0

40 Paul Sohm 1:0

