David Mirkovic führt Rätia Bludenz mit vier Treffern zu klarem Sieg gegen SCM Vandans

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:07

Ein überragender David Mirkovic war der Matchwinner im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Montafon Vandans und dem FC Rätia Bludenz. Die Gäste aus Bludenz setzten sich am Ende mit 0:5 durch und zeigten eine effiziente Vorstellung. Während SCM Vandans in der ersten Hälfte noch gut mithielt, drehte Bludenz nach der Pause richtig auf und entschied das Spiel klar für sich.

Erste Halbzeit: SCM Vandans startet stark

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft SCM Vandans, die bereits in der 5. Minute durch einen Stangenschuss nach einem Torwartfehler eine erste große Chance hatte. In den ersten 15 Minuten hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und waren gefährlicher vor dem Tor. Dies änderte sich jedoch in der 17. Minute, als David Mirkovic von FC Rätia Bludenz das erste Tor des Spiels erzielte. Ein präziser Schuss ließ den Torhüter von SCM Vandans keine Chance und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung.

Trotz des Rückstands gab SCM Vandans nicht auf und hatte in der 33. Minute eine weitere vielversprechende Möglichkeit. Ein Direktschuss vom Elfmeterpunkt ging jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Lukas Stemer noch einmal für Gefahr, als er per Kopfball nur knapp den Pfosten verfehlte. Mit einem knappen 0:1 Rückstand ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Bludenz dreht auf

Nach der Pause zeigte sich FC Rätia Bludenz eiskalt und nutzte die wenigen Chancen konsequent. In der 56. Minute erhöhte Ruheyv Ali auf 0:2, als ein Eigentor der Gastgeber den Gästen in die Karten spielte. Der Druck von Bludenz nahm zu, und in der 64. Minute war es erneut David Mirkovic, der mit einem flachen Weitschuss aus 25 Metern das 0:3 erzielte.

SCM Vandans konnte in der zweiten Halbzeit kaum noch Akzente setzen, während Bludenz weiterhin dominierte. Die Gäste ließen nicht locker und erzielten in der 83. Minute das 0:4 durch David Mirkovic, der damit seinen Hattrick perfekt machte. Nur drei Minuten später erhöhte Mirkovic erneut und markierte mit seinem vierten Treffer das 0:5.

In der Schlussphase versuchte SCM Vandans, das Ergebnis noch zu verbessern, aber ohne Erfolg. Der Schlusspfiff ertönte in der 91. Minute und besiegelte die deutliche Niederlage der Heimmannschaft.

David Mirkovic war zweifellos der Mann des Spiels, indem er mit seinen vier Treffern den Unterschied machte. Trotz einiger guter Chancen in der ersten Halbzeit konnte SCM Vandans nicht mit der Effizienz und dem Druck von FC Rätia Bludenz mithalten.

2. Landesklasse: Vandans : Rätia Bludenz - 0:5 (0:1)

86 David Mirkovic 0:5

83 David Mirkovic 0:4

64 David Mirkovic 0:3

56 Eigentor durch Michael Melmer 0:2

17 David Mirkovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.