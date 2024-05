Sieben Treffer zwischen Wolfurt II und RW Rankweil II

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:06

Ein spannendes Spiel in der 2. Landesklasse (V) endete mit einem deutlichen Sieg von SPG Wolfurt 1b gegen Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b. Die Gastgeber überzeugten mit einer starken Offensivleistung und führten zur Halbzeit bereits mit 3:2. Im zweiten Durchgang machten sie den Sack zu und erzielten zwei weitere Treffer, was den Endstand von 5:2 besiegelte.

Blitzstart und frühe Führung

Das Spiel begann fulminant. Kaum war der Anpfiff ertönt, nutzte Wolfurt 1b seine erste Chance eiskalt aus. In der 10. Minute brachte Tobias Wegscheider die Hausherren mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Team von Wolfurt 1b spürbar Aufwind. Nur vier Minuten später, in der 14. Minute, legte Mihajlo Lesic mit einem weiteren Treffer nach und erhöhte auf 2:0. Die Gäste von RW Rankweil 1b schienen überrascht und fanden zunächst keine Antwort auf die Angriffswellen der Hausherren.

In der 24. Minute setzte Wolfurt 1b seinen Siegeszug fort. Sergej Vukovic traf zum 3:0 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Die Gastgeber dominierten das Geschehen auf dem Platz, doch kurz vor der Halbzeitpause zeigte RW Rankweil 1b Lebenszeichen. Churchill Henry Amenaghawon erzielte in der 42. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1. Nur zwei Minuten später, in der 44. Minute, war es erneut Amenaghawon, der mit einem weiteren Treffer zum 3:2 die Hoffnung für sein Team am Leben erhielt.

Wolfurt 1b lässt nichts anbrennen

Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften mit viel Elan aus der Kabine. RW Rankweil 1b drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive von Wolfurt 1b stand stabil. In der 50. Minute dann die Antwort der Gastgeber: Tobias Wegscheider erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends das 4:2 für Wolfurt 1b. Dieser Treffer war ein deutlicher Dämpfer für die Aufholbemühungen der Gäste.

Das Spiel wurde intensiver, und beide Teams kämpften um jede Ballbesitzphase. Doch Wolfurt 1b blieb die spielbestimmende Mannschaft. In der 83. Minute setzte Julian Otto Waibel den Schlusspunkt der Partie. Sein Treffer zum 5:2 war der endgültige K.o. für RW Rankweil 1b. Die Hausherren ließen in der verbleibenden Zeit nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der verdiente Sieg von Wolfurt 1b fest. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte sich vor heimischem Publikum über drei wichtige Punkte freuen.

2. Landesklasse: Wolfurt 1b : RW Rankweil 1b - 5:2 (3:2)

83 Julian Otto Waibel 5:2

50 Tobias Wegscheider 4:2

44 Churchill Henry Amenaghawon 3:2

42 Churchill Henry Amenaghawon 3:1

24 Sergej Vukovic 3:0

14 Mihajlo Lesic 2:0

10 Tobias Wegscheider 1:0

