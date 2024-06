Leader SPG Hochmontafon II macht mit Sieg in Mäder nächsten Schritt Richtung Titel

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:19

In einem mitreißenden Spiel der 2. Landesklasse (V) setzte sich die SPG Hochmontafon 1b mit 4:2 gegen den FC Mäder durch. Nachdem die erste Halbzeit noch unentschieden endete, sorgte eine rote Karte und ein starkes Comeback der Gäste für die Wende. Trotz einer kämpferischen Leistung des Heimteams konnte sich die SPG Hochmontafon 1b letztlich deutlich durchsetzen.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Das Spiel zwischen dem FC Mäder und der SPG Hochmontafon 1b begann um 17:30 Uhr und schon früh zeichnete sich ab, dass es ein intensives Aufeinandertreffen werden würde. In der 19. Minute gelang es Luca Durig, die Gäste in Führung zu bringen. Ein präziser Schuss von Durig ließ dem Torwart des FC Mäder keine Chance und brachte die SPG Hochmontafon 1b mit 1:0 in Führung.

Doch der FC Mäder zeigte sich unbeeindruckt und antwortete nur vier Minuten später. In der 23. Minute erzielte Alican Akyildiz den Ausgleichstreffer zum 1:1. Ein wunderschön herausgespieltes Tor, das die Heimfans jubeln ließ und das Spiel wieder völlig offen machte. Bis zur Halbzeitpause blieb es dann auch beim 1:1, da beide Teams trotz weiterer Chancen kein weiteres Tor erzielen konnten.

Entscheidende Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich aufregend wie die erste. In der 59. Minute brachte Bünyamin Bilgic den FC Mäder erneut in Führung. Mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz traf er zum 2:1 und brachte sein Team damit wieder auf die Siegerstraße.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur zwei Minuten später, in der 61. Minute, erzielte Florian Netzer den Ausgleichstreffer für die SPG Hochmontafon 1b. Netzer zeigte sein Können und traf nach einer schönen Kombination zum 2:2. Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, und in der 66. Minute kam es zu einem entscheidenden Moment: Alican Akyildiz vom FC Mäder erhielt die rote Karte, was das Heimteam in Unterzahl brachte.

Diese numerische Überlegenheit nutzte die SPG Hochmontafon 1b konsequent aus. In der 71. Minute brachte Samuel Felder die Gäste mit 3:2 in Führung. Felder nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des FC Mäder und verwandelte eiskalt. Der FC Mäder versuchte, trotz der Unterzahl, noch einmal zurückzukommen, doch die Gäste spielten clever und ließen kaum mehr Chancen zu.

Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Netzer in der 84. Minute. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er den 4:2-Endstand her. Ein starkes Solo und ein präziser Abschluss ließen dem Torhüter des FC Mäder keine Chance. Trotz aller Bemühungen des Heimteams blieb es bei diesem Ergebnis, und die SPG Hochmontafon 1b konnte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

In der 92. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, der das Ende eines spannenden und torreichen Spiels markierte. Die SPG Hochmontafon 1b sicherte sich drei wichtige Punkte und konnte durch eine starke zweite Halbzeit und eine clevere Nutzung der Überzahl den FC Mäder bezwingen.

2. Landesklasse: Mäder : Hochmontafon 1b - 2:4 (1:1)

84 Florian Netzer 2:4

71 Samuel Felder 2:3

61 Florian Netzer 2:2

59 Bünyamin Bilgic 2:1

23 Alican Akyildiz 1:1

19 Luca Durig 0:1

