Bitterer Rückschlag für den FC Höchst II im Kampf um den Aufstieg

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:21

Ein packendes Spiel in der 2. Landesklasse (V) zwischen blum FC Höchst 1b und SPG Wolfurt 1b fand einen dramatischen Abschluss. Die Gäste aus Wolfurt konnten nach einer aufreibenden Partie am Ende mit 4:3 als Sieger vom Platz gehen. Besonders die Schlussphase hatte es in sich, als innerhalb von wenigen Minuten das Spiel komplett auf den Kopf gestellt wurde.

Frühe Führung und ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Julius Keck vom blum FC Höchst 1b bereits in der zweiten Minute zur Führung traf. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und setzten die Gäste aus Wolfurt früh unter Druck. In der 30. Minute gelang es jedoch Julian Zwickle, für SPG Wolfurt 1b auszugleichen und die Partie wieder offen zu gestalten. Doch noch vor der Halbzeitpause konnte Ahmet Han Asik den blum FC Höchst 1b erneut in Führung bringen. Mit einem 2:1 ging es schließlich in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann ebenso spannend wie die erste. Beide Teams drängten auf das nächste Tor, um entweder die Führung auszubauen oder den Ausgleich zu erzielen. In der 66. Minute war es dann Andrijan Ignjatovic, der für SPG Wolfurt 1b den erneuten Ausgleich erzielte und das Spiel auf 2:2 stellte. Doch die Gastgeber hatten sofort eine Antwort parat. Nur zwei Minuten später brachte Julius Keck den blum FC Höchst 1b mit seinem zweiten Treffer des Tages wieder in Führung.

Dramatische Schlussphase

Als die Partie sich dem Ende neigte, sah es lange nach einem Sieg für die Gastgeber aus. Doch die Schlussminuten hatten es in sich. In der 90. Minute war es erneut Julian Zwickle, der für SPG Wolfurt 1b den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Das Spiel schien damit auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch die Gäste hatten noch nicht genug. Nur wenige Augenblicke später gelang Ardil Sahingöz der viel umjubelte Treffer zum 4:3 für SPG Wolfurt 1b, womit er das Spiel endgültig drehte.

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem 4:3-Sieg für SPG Wolfurt 1b. Es war ein Spiel, das den Fans beider Lager noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Gastgeber mussten sich nach einer starken Leistung letztlich geschlagen geben, während die Gäste aus Wolfurt mit einem beeindruckenden Schlussspurt den Sieg mit nach Hause nahmen.

Der dramatische Abschluss und die zahlreichen Tore sorgten für einen unterhaltsamen Fußballnachmittag. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und lieferten sich ein spannendes Duell bis zum Schlusspfiff.

2. Landesklasse: Höchst 1b : Wolfurt 1b - 3:4 (2:1)

93 Ardil Sahingöz 3:4

90 Julian Zwickle 3:3

68 Julius Keck 3:2

66 Andrijan Ignjatovic 2:2

38 Ahmet Han Asik 2:1

30 Julian Zwickle 1:1

2 Julius Keck 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.