Götzis Ii gewinnt Kellerduell gegen Vandans mit 4:2

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:22

In einem spannenden Spiel der 2. Landesklasse (V) setzte sich der FC Götzis 1b mit einem verdienten 4:2-Sieg gegen den SCM Vandans durch. Die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit und ging mit einer komfortablen Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte zeigte der SCM Vandans Kampfgeist und kam gefährlich nahe an den Ausgleich heran, bevor der FC Götzis 1b das Spiel endgültig für sich entschied.

Blitzstart von FC Götzis 1b

Das Spiel begann furios für den FC Götzis 1b. Bereits in der zweiten Spielminute gelang Niklas Steinkellner das frühe 1:0 für die Gastgeber. Eine präzise Hereingabe fand den Weg zu Steinkellner, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken. Dieses frühe Tor setzte den SCM Vandans sofort unter Druck und zeigte die Entschlossenheit des FC Götzis 1b, das Spiel von Beginn an zu dominieren.

Die Gäste aus Vandans versuchten, ins Spiel zu finden und setzten auf Konter, doch die Abwehr des FC Götzis 1b stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Nach 40 Minuten konnte der FC Götzis 1b seine Führung ausbauen. Erneut war es Niklas Steinkellner, der nach einer schönen Kombination im Mittelfeld zum Abschluss kam und das 2:0 erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erwischte der FC Götzis 1b erneut den besseren Start. In der 55. Minute erhöhte Marc Schlömmer auf 3:0. Ein gut platzierter Schuss aus der Distanz ließ dem Torhüter von SCM Vandans keine Chance und brachte die Heimmannschaft auf die Siegerstraße.

Doch SCM Vandans zeigte Moral und gab sich nicht geschlagen. In der 67. Minute gelang Julius Prax der Anschlusstreffer zum 3:1. Ein schneller Angriff über die Flügel endete mit einem präzisen Schuss von Prax, der den Ball unhaltbar im Tor unterbrachte. Nur fünf Minuten später war es erneut Julius Prax, der zum 3:2 traf und das Spiel wieder spannend machte. Der Druck auf die Abwehr des FC Götzis 1b nahm zu, und es entwickelte sich ein packendes Duell.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte SCM Vandans alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive des FC Götzis 1b stand jedoch stabil und ließ keine weiteren Treffer zu. Stattdessen nutzte die Heimmannschaft eine ihrer Konterchancen und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Simon Partel traf zum 4:2 und sicherte seinem Team endgültig die drei Punkte. Sein präziser Abschluss aus kurzer Distanz ließ dem gegnerischen Torhüter keine Abwehrmöglichkeit.

Mit diesem Sieg klettert der FC Götzis 1b in der Tabelle der 2. Landesklasse (V) weiter nach oben und kann optimistisch auf die kommenden Spiele blicken. Der SCM Vandans hingegen muss sich nach einer kämpferischen Leistung mit der Niederlage abfinden und versuchen, im nächsten Spiel wieder Punkte zu sammeln.

2. Landesklasse: Götzis 1b : Vandans - 4:2 (2:0)

94 Simon Partel 4:2

72 Julius Prax 3:2

67 Julius Prax 3:1

55 Marc Schlömmer 3:0

40 Niklas Steinkellner 2:0

2 Niklas Steinkellner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.