FC Lustenau 1b fährt zum Saisonstart gegen dezimierte Krumbacher drei Punkte ein

In der ersten Runde der 2. Landesklasse empfing der FC Lustenau 1b den FC Krumbach zu einem spannenden Aufeinandertreffen. Das 1b-Team konnte sich mit einem klaren 2:0 gegen die Gäste durchsetzen. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Jakob Grabher, der beide Tore für die Lustenauer erzielte. Allerdings waren die Krumbacher über weite Strecken der zweiten Halbzeit in numerischer Unterzahl.

Hausherren mi leichten Vorteilen

Die Gäste starteten gleich in der ersten Minute einen gefährlichen Angriff. Bereits in der sechsten Minute hatte Carlos Köb eine gute Chance für die Gäste, die er jedoch vergab. Auf der anderen Seite zeigte auch der FCL früh seine Angriffsstärke. Ein Eckball in der siebenten Minute, getreten von Marko Marceta, endete mit einem Kopfball, der von Gästegoalie Sebastian Brunn pariert wurde.

In der 25. Minute bekamen die Lustenauer einen Freistoß aus etwa 17 Metern zugesprochen. Simon Leitner trat an, konnte jedoch nur die Mauer der Gäste treffen. Die Partie war in dieser Phase hart umkämpft, doch die Hausherren zeigten sich als das aktivere Team.

In der 27. Minute gab es die erste Trinkpause, die beiden Mannschaften sichtlich guttat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Lustenau 1b mehr vom Spiel, während Krumbach vor allem defensiv gefordert war und gut verteidigte.

Grabher bringt FCL in Front - Meusburger sieht Rot

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem FCL der ersehnte Führungstreffer. In der 45. Minute spielte Marko Marceta einen klugen Pass auf Jakob Grabher, der mit einem kraftvollen Schuss das 1:0 erzielte. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. In der 53. Minute vergab Vincent Wörndl eine große Chance für Lustenau, als er am Torhüter der Gäste scheiterte. Das Spiel blieb spannend, und in der 57. Minute waren die Gäste nur noch zu zehnt. Philipp Meusburger musste die Notbremse ziehen und wurde für dieses Vergehen mit Rot vom Platz gestellt.

In der 68. Minute wurde eine erneute Trinkpause eingelegt, während der FC Krumbach alles versuchte, um trotz Unterzahl das Spiel zu drehen. Doch die Lustenauer Defensive stand sicher und ließ wenig zu.

Grabher macht Sack zu

In der 80. Minute kam es schließlich zur Entscheidung. Nach einer ungenauen Abwehr der Krumbacher war erneut Jakob Grabher zur Stelle und netzte zum 2:0 für den FC Lustenau 1b ein. Die junge Mannschaft um Trainer Norbert Siegl zeigte eine starke Leistung und ließ in der Folge nichts mehr anbrennen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der verdiente 2:0-Sieg des FC Lustenau 1b fest. Die Gastgeber konnten sich über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen, während der FC Krumbach sich trotz aufopferungsvoller Gegenwehr geschlagen geben musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1590 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.