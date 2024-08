Höchst II dreht Partie in Hard!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:02

In der ersten Runde der 2. Landesklasse 2024/25 zeigt der blum FC Höchst II bei tropischen Temperaturen beim FC Hard II große Moral und dreht einen 0:1 Rückstand auf einen 3:1 Erfolg. In der 2. Runde spielt Hard II am 16.8.24 in Krumbach und Höchst II empfängt einen Tag später das Team von Röthis II.

34 Grad Celsius!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Das Tempo war nicht so hoch aber bei 34 Grad auf dem Platz in der prallen Sonne auch verständlich. In der ersten Halbzeit hatte der Gegner leichte spielerische Vorteile. Von den Torchancen her hatten wir leichte Vorteile. Zur Pause stand es 1:0 für den FC-Hard nach einem Eckball aufs kurze Eck köpfelte ein eigener Spieler den Ball ins Tor.

Nach der Pause ebenfalls nach einem Eckball für uns konnten wir per Kopf durch Keck Maximilian den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Danach konnte Felix Staudacher seinen Fehler gut machen und erzielte diesmal ins richtige Tor nach schönen Zuspiel von Nico Oberhauser das 2:1. Nach dem 3:1 von Robert Blum konnte uns der Gegner nicht mehr in Gefahr bringen. Stattdessen hätten wir noch den einen oder anderen Treffer erzielen müssen! Großes Kompliment an meine Mannschaft, die sich gegen einen Gegner und der Hitze wacker durchkämpfte!“

2. Landesklasse: Hard 1b : Höchst 1b - 1:3 (1:0)

78 Robert Blum 1:3

67 Felix Staudacher 1:2

56 Maximilian Keck 1:1

19 Eigentor durch Felix Staudacher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.