Zweite Niederlage im zweiten Spiel für Krumbach gegen Hard II

Vier Mannschaften der 2. Landesklasse konnten auch die zweite Partie der 2024/25 erfolgreich bestreiten. Ganz oben steht Alberschwende II nach einem 5.1 gegen Mäder. Einen zweiten Dreier konnte auch Rotenberg II mit einem 4:1 in Wolfurt holen. Die Altenstadt Juniors gewinnen auch in Göfis mit 3:0 und der FC Lustenau II setzt sich knapp mit 1:0 in Lauterach durch. Am anderen Ende der Tabelle vier Mannschaften ohne Punkt. Neben Göfis II, Mäder und Rankweil II konnte auch Klimatechnik Sparber FC Krumbach auch im zweiten Spiel keinen Punkt holen. Drei Treffer gegen Hard II, aber trotzdem eine 3:5 Niederlage.

Jetzt heißt es aufstehen!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Leider mussten wir im zweiten Spiel der Saison die zweite Niederlage hinnehmen. Unsere Mannschaft zeigt zu Beginn eine gute Reaktion auf das Lustenau-Spiel und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. In der 15. Minute das 1:0 durch einen Weitschuss von Hartmann Thomas. Wir legten gleich nach und eine schöne Einzelaktion von unserem Kapitän Pöll Micha ergab das 2:0. Quasi mit dem Gegenzug konnte Hard auf 2:1 verkürzen und kurz vor der Pause sogar den Ausgleich erzielen. In der zweiten Halbzeit war unsere Mannschaft sichtlich verunsichert und geriet mit 2:5 in Rückstand. Pilgram Andre konnte in der 90. Minute nur noch eine Ergebniskorrektur zum 3:5 erzielen. Jetzt heißt es aufstehen, Mund abwischen und bereits nächste Woche beim nächsten Heimspiel (Samstag, 24.8. um 17 Uhr) gegen Lauterach die Punkte holen!“

Foto: Theresa Wetz

2. Landesklasse: FC Krumbach : Hard 1b - 3:5 (2:2)

90 Andre Pilgram 3:5

86 Kaan Yazgin 2:5

81 Kaan Yazgin 2:4

72 Maximilian Gosch 2:3

42 Damjan Srbulovic 2:2

23 Kaan Yazgin 2:1

22 Micha Pöll 2:0

15 Thomas Hartmann 1:0

