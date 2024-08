FC Sohm Alberschwende 1b triumphiert über FC Mäder mit 5:1

Details Montag, 19. August 2024 15:21

In einem spannenden Spiel der 2. Landesklasse (V) feierte Alberschw. 1b einen deutlichen 5:1-Sieg gegen FC Mäder. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gingen, drehten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit auf und erzielten fünf Tore. Insbesondere Tobias Ender und Manuel Gisinger glänzten mit ihren Toren für Alberschw. 1b. Dieser Sieg bringt wertvolle Punkte für das Team von Alberschw. 1b in der Liga.

Frühe Führung für FC Mäder

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als FC Mäder bereits in der 5. Minute in Führung ging. Luca Plesa war der Torschütze und brachte die Gäste mit einem frühen Treffer zum 0:1. Die Abwehr von Alberschw. 1b war in diesem Moment unaufmerksam, und Mäder nutzte diese Gelegenheit geschickt. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei beide Mannschaften Chancen hatten, jedoch keine weiteren Tore in der ersten Halbzeit erzielten.

Aufholjagd und Dominanz von Alberschw. 1b in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete für Alberschw. 1b vielversprechend. In der 51. Minute gelang Stefan Erös der Ausgleich zum 1:1, was das Spiel wieder offen gestaltete. Erös’ Treffer war der Startschuss für eine beeindruckende Aufholjagd der Gastgeber. In der 68. Minute erzielte Tobias Ender das 2:1, wodurch Alberschw. 1b erstmals in Führung ging. Der Treffer gab der Heimmannschaft zusätzlichen Auftrieb und ließ die Gäste aus Mäder zunehmend unter Druck geraten.

Alberschw. 1b dominierte das Spiel nun klar und baute seine Führung weiter aus. In der 76. Minute war es erneut Tobias Ender, der das 3:1 erzielte und damit seine starke Leistung krönte. Mäder konnte in dieser Phase des Spiels kaum noch gefährliche Aktionen starten und schien dem Druck der Gastgeber nicht mehr gewachsen zu sein.

In den letzten Minuten des Spiels setzte Alberschw. 1b weiterhin auf Offensive. Elias Willam traf in der 82. Minute zum 4:1, was die endgültige Entscheidung brachte. Willam zeigte dabei seine Abschlussstärke und ließ dem Torhüter von FC Mäder keine Chance. Doch die Gastgeber waren noch nicht fertig. In der 88. Minute erhöhte Manuel Gisinger auf 5:1 und setzte damit den Schlusspunkt in einer dominanten zweiten Halbzeit. Gisingers Tor war der perfekte Abschluss für eine starke Mannschaftsleistung von Alberschw. 1b.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten beendete, feierte Alberschw. 1b einen verdienten Sieg. Mit diesem Erfolg in der 2. Runde der 2. Landesklasse (V) zeigt das Team, dass es in dieser Saison eine ernstzunehmende Rolle spielen kann. FC Mäder hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und seine Strategie für die kommenden Spiele überdenken.

2. Landesklasse: A'schw. 1b : Mäder - 5:1 (0:1)

88 Manuel Gisinger 5:1

82 Elias Willam 4:1

76 Tobias Ender 3:1

68 Tobias Ender 2:1

51 Stefan Erös 1:1

5 Luca Plesa 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.