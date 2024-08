Dominik Ebner mit Doppelpack für Rotenberg II in Wolfurt

Details Montag, 19. August 2024 15:22

Im Duell der 2. Runde der 2. Landesklasse (V) sicherte sich der FC Rotenberg 1b einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen die SPG Wolfurt 1b. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und erzielten drei Treffer. Der Ehrentreffer für die Gastgeber fiel erst spät in der zweiten Halbzeit, als das Spiel bereits entschieden war.

Frühe Führung für FC Rotenberg 1b

Der FC Rotenberg 1b legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 17. Minute in Führung. Domenik Ebner nutzte eine Chance und brachte seine Mannschaft mit einem gezielten Schuss ins Netz mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später war es wieder Ebner, der seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte und in der 18. Minute das 2:0 für die Gäste markierte. Die SPG Wolfurt 1b schien von diesem Doppelschlag überrascht und hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

Die Gäste ließen nicht nach und erhöhten in der 28. Minute auf 3:0. Diesmal war es Lukas Mennel, der sich in die Torschützenliste eintrug und für eine vorentscheidende Führung sorgte. Die Gastgeber konnten dem Druck der Rotenberger nichts entgegensetzen und mussten zur Halbzeit mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine gehen.

Rotenberg 1b sichert den Sieg ab

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der FC Rotenberg 1b die spielbestimmende Mannschaft. In der 67. Minute war es Julian Dorner, der den vierten Treffer für die Gäste erzielte und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Mit einem satten Schuss ließ er dem Torhüter der SPG Wolfurt 1b keine Chance und besiegelte das 4:0.

Die Gastgeber zeigten jedoch Moral und bemühten sich, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Diese Bemühungen wurden in der 82. Minute belohnt, als Julian Humpeler für die SPG Wolfurt 1b zum 1:4 traf. Humpeler nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und netzte souverän ein. Doch dieser Treffer war lediglich Ergebniskosmetik, denn das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

In der Schlussminute wurde das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit beim Stand von 1:4 abgepfiffen. Der FC Rotenberg 1b feierte somit einen verdienten Sieg und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause. Für die SPG Wolfurt 1b hingegen gilt es, die Niederlage schnell abzuhaken und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

2. Landesklasse: Wolfurt 1b : FC Rotenberg 1b - 1:4 (0:3)

82 Julian Humpeler 1:4

67 Julian Dorner 0:4

28 Lukas Mennel 0:3

18 Domenik Ebner 0:2

17 Domenik Ebner 0:1

