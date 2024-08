Coach von Höchst II nach Niederlage gegen Röthis II: „Zu wenig Energie am Platz!“

Details Montag, 19. August 2024 23:16

In der 2. Runde der 2. Landesklasse 2024/25 holt sich der SC Röfix Röthis II mit einem 3:1 beim blum FC Höchst II die ersten Punkte. In der kommenden Runde ist Röthis am 24. August 2024 ab 14:30 Uhr in Hard zu Gast und Höchst II besucht bereits am Freitag dem 23.8.24 um 19:30 Uhr den FC Mäder.

Ein temporeicher Beginn

Gleich zu Beginn der Partie zeigte sich der SC Röfix Röthis 1b sehr angriffslustig. Schon in der 13. Minute gelang Florian Schönfelder das erste Tor des Spiels, als er die Verteidigung des blum FC Höchst 1b gekonnt überlistete und zum 0:1 einnetzte. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren.

Der blum FC Höchst 1b ließ sich jedoch nicht lange bitten. In der 17. Minute konnte Robert Blum den Ausgleich erzielen, nachdem er eine präzise Hereingabe geschickt verwertete. Mit diesem Treffer zum 1:1 war die Spannung wieder vollends gegeben, und das Spiel entwickelte sich zu einem echten Schlagabtausch.

Der entscheidende Durchbruch

Nach der Halbzeitpause war es erneut der SC Röfix Röthis 1b, der den besseren Start erwischte. Clemens Johannes Knoll brachte sein Team in der 52. Minute erneut in Führung. Sein Tor zum 1:2 war das Resultat eines gut herausgespielten Angriffs, bei dem die Abwehr der Gastgeber erneut das Nachsehen hatte.

Der blum FC Höchst 1b versuchte, das Spiel wieder an sich zu reißen und setzte auf eine aggressive Offensive. Doch die Abwehr des SC Röfix Röthis 1b stand stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Als die Gastgeber alles nach vorne warfen, nutzte Armando Jose Diaz Caceres eine Kontermöglichkeit in der 68. Minute und erhöhte auf 1:3. Mit diesem Treffer war das Spiel so gut wie entschieden.

In der verbleibenden Spielzeit gelang es dem blum FC Höchst 1b nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen. Die Gäste aus Röthis verwalteten ihre Führung geschickt und ließen keine weiteren Chancen zu. Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte damit den 3:1-Sieg des SC Röfix Röthis 1b.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Es war ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Teams gegen den Ball ein sehr gutes Positionsspiel hatten. Das 1:1 zur Pause war zu diesem Zeitpunkt das gerechte Ergebnis. In der zweiten Halbzeit war der SC-Röthis spielerisch etwas stärker und die Offensivspieler machten diesmal den Unterschied. Nach dem 1:3 in der 68. Spielminute haben wir unser Spiel total geöffnet, doch leider wollte uns kein Treffer mehr gelingen. Fazit: Kein schlechtes Spiel meiner Mannschaft, aber die Verteidigung erwischte nicht den besten Tag und insgesamt brachten wir zu wenig Energie auf den Platz!“

2. Landesklasse: Höchst 1b : Röthis 1b - 1:3 (1:1)

68 Armando Jose Diaz Caceres 1:3

52 Clemens Johannes Knoll 1:2

17 Robert Blum 1:1

13 Florian Schönfelder 0:1

