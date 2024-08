Spannende Punkteteilung in 1b-Duell in Lustenau

In einem Duell der 3. Runde der 2. Landesklasse trennten sich der FC Lustenau 1b und der ERNE FC Schlins 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie, die von intensiven Zweikämpfen und einer spannenden Schlussphase geprägt war, fand am Samstagnachmittag statt. In der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Schlins in Führung, doch die Lustenauer konnten im Finish ausgleichen.

Sonderegger bringt Gäste in Front

Die ersten Minuten des Spiels waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, und beide Mannschaften versuchten, sich gegenseitig auszuloten. Nach einem Freistoß für Schlins in der 13. Minute, der jedoch über das Tor ging, gab es eine Torchance für Lustenaus Jonas Grabher, der jedoch mit links scheiterte.

In der 23. Minute sorgte der Lustenauer Julian Jäger für Aufregung, als er mit einem harten Einsteigen Gästegoalie Dejan Momirovic traf. Das Spiel blieb hart umkämpft, doch es waren die Gäste, die in der 30. Minute den ersten erfolgreichen Angriff verzeichnen konnten. Jan Sonderegger köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor und brachte Schlins in Führung. Diese Führung verteidigten die Schlinser bis zur Halbzeitpause, die mit einem Stand von 0:1 endete.

Hämmerle gleicht spät aus

Nach der Pause kam Lustenau entschlossen zurück aufs Feld. Ein Freistoß in der 46. Minute, der jedoch weit über das Tor ging, zeigte die Entschlossenheit der Lustenauer, den Ausgleich zu erzielen. Jakob Grabher vergab eine weitere Chance in der 50. Minute. Die Hitze setzte beiden Mannschaften zu, was sich auf die Spielweise auswirkte.

In der 63. Minute kosteten zu viele Fehler im Angriff der Lustenauer viel Kraft. Die Heimischen hatten in der 67. Minute eine gute Gelegenheit, als Vincent Wörndl einen starken Schuss abgab, den der Torhüter jedoch über die Latte lenken konnte. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und die Schlinser verteidigten ihre Führung hartnäckig.

Die Lustenauer Angriffe scheiterten häufig entweder an Fehlpässen oder wurden von der Schlinser Abwehr gestoppt, wie in der 75. Minute deutlich wurde. Der Durchbruch für Lustenau kam in der 81. Minute: Linus Hämmerle schoss zum viel umjubelten Ausgleich ein, was von den heimischen Fans gefeiert wurde.

Mit dem Stand von 1:1 ging das Spiel in die Schlussphase. Trotz aller Bemühungen beider Mannschaften in den letzten Minuten blieb es bei diesem Unentschieden. Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 96. Minute, und das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Remis.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1930 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.