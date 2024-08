Bittere Niederlage für Höchst II in Mäder!

Details Montag, 26. August 2024 22:22

So ein Spiel darf man nicht verlieren! Das meint der Trainer des blum FC Höchst II, Heinz Fladenhofer, nach dem 1:2 in der dritten Runde der 2. Landesklasse in Mäder. Nach der dritten Runde haben zwei Mannschaften noch keinen Punkt hergeben müssen. An der Tabellenspitze die Altenstadt Juniors nach einem 6:0 gegen die SPG Wolfurt II und ebenso noch ohne Punkteverlust auf Tabellenplatz zwei der FC Rotenberg Ii, der in der dritten Runde gegen Alberschwende II knapp mit 2:1 gewinnen kann.

Früher Rückstand für den FC Mäder

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als blum FC Höchst 1b bereits in der 11. Minute in Führung ging. Phillip Plesch nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Mäder eiskalt aus und schob den Ball ins Netz. Die frühe Führung gab den Gästen spürbaren Auftrieb, während die Heimmannschaft nach dem Rückstand erst einmal sortieren musste.

Der FC Mäder versuchte daraufhin, sich ins Spiel zurückzukämpfen, hatte jedoch Mühe, die kompakte Abwehr von blum FC Höchst 1b zu durchbrechen. Die Gäste zeigten eine solide Defensivleistung und ließen kaum nennenswerte Chancen für den FC Mäder zu. So blieb es beim Halbzeitstand von 0:1, was für die Zuschauer eine spannungsgeladene zweite Hälfte versprach.

Aufholjagd und Entscheidung in der Schlussminute

Nach der Pause zeigte der FC Mäder jedoch ein anderes Gesicht. Mit viel Einsatz und Spielfreude drängten sie auf den Ausgleich, der dann auch prompt in der 46. Minute fiel. Abbas Kadir nutzte eine gut herausgespielte Chance und brachte den Ball souverän im Tor unter. Der Ausgleich beflügelte die Heimmannschaft und ließ die Zuschauer auf den Rängen jubeln.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams versuchten, den Führungstreffer zu erzielen. Der FC Mäder hatte nun deutlich mehr vom Spiel und kam zu mehreren guten Möglichkeiten, während blum FC Höchst 1b vor allem auf Konter setzte. Die Partie war nun völlig offen und es deutete sich an, dass die Entscheidung erst in der Schlussphase fallen würde.

Und so kam es auch: In der 90. Minute sorgte Cino Jovanovic für die viel umjubelte Entscheidung. Nach einer mustergültigen Kombination landete der Ball bei Jovanovic, der eiskalt blieb und zum 2:1 einschob. Der Jubel bei den Spielern und Fans des FC Mäder kannte keine Grenzen mehr. Mit diesem Treffer stellte Jovanovic sicher, dass sein Team als Sieger vom Platz ging.

Die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts mehr am Ergebnis. Der FC Mäder konnte den knappen Vorsprung souverän verteidigen und freute sich über drei wichtige Punkte in der 2. Landesklasse.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Wir mussten beim FC Mäder eine bittere Niederlage einstecken. Nach zahlreichen sehr guten herausgespielten Torchancen verloren wir das Spiel durch zwei Standardsituationen nach einem Einwurf und einem Eckball. Ein Spiel, das du nie und nimmer verlieren darfst, die Enttäuschung ist groß!“

2. Landesklasse: Mäder : Höchst 1b - 2:1 (0:1)

92 Cino Jovanovic 2:1

46 Abbas Kadir 1:1

11 Phillip Plesch 0:1

