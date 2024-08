Doppelpack von Robin Krawagna und Anes Emric für die Altenstadt Juniors gegen Wolfurt II

Details Montag, 26. August 2024 23:02

Die TSV Altenstadt Juniors haben in der 3. Runde der 2. Landesklasse (V) einen klaren Sieg gegen die SPG Wolfurt 1b gefeiert. In einem einseitigen Spiel setzten sich die Gastgeber mit einem beeindruckenden 6:0 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Juniors mit 4:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Die Torschützen des Tages waren Faruk Alici, Anes Emric, Robin Krawagna und Josip Zeba, die mit ihren Treffern für klare Verhältnisse sorgten.

Blitzstart und Dominanz der TSV Altenstadt Juniors

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo. Bereits in der 15. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer des Spiels. Faruk Alici nutzte eine Chance und brachte die TSV Altenstadt Juniors mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung verlieh den Juniors zusätzliches Selbstvertrauen, und sie setzten die Abwehr von Wolfurt 1b weiter unter Druck.

Nur fünf Minuten später schlug Anes Emric zu und erhöhte auf 2:0. Die Defensive der Gäste wirkte überfordert, und die Juniors dominierten das Spiel nach Belieben. Anes Emric war erneut zur Stelle, als er in der 38. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0 markierte. Damit war das Spiel schon vor der Halbzeitpause praktisch entschieden.

Doch die Juniors waren noch nicht fertig. In der 41. Minute trug sich Robin Krawagna in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Damit ging es in die Halbzeitpause, und die TSV Altenstadt Juniors konnten mit einer komfortablen Führung im Rücken beruhigt in die zweite Hälfte starten.

Klare Verhältnisse auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das einseitige Spielgeschehen fort. Die TSV Altenstadt Juniors ließen nicht nach und drängten auf weitere Tore. In der 75. Minute war es erneut Robin Krawagna, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:0 erzielte. Die Abwehr von Wolfurt 1b fand auch in der zweiten Halbzeit kein Mittel gegen die Offensivpower der Gastgeber.

Den Schlusspunkt setzte Josip Zeba in der 77. Minute. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 6:0 und sorgte damit für den endgültigen Endstand. Die Gäste hatten zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine echte Chance und mussten sich der Überlegenheit der TSV Altenstadt Juniors geschlagen geben.

In der 90. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die TSV Altenstadt Juniors konnten einen hochverdienten Sieg feiern. Mit diesem klaren Erfolg festigten sie ihre Position in der Tabelle und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die SPG Wolfurt 1b hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage auf die kommenden Aufgaben konzentrieren und versuchen, die Fehler aus diesem Spiel zu analysieren und abzustellen.

2. Landesklasse: Altenstadt Juniors : Wolfurt 1b - 6:0 (4:0)

77 Josip Zeba 6:0

75 Robin Krawagna 5:0

41 Robin Krawagna 4:0

38 Anes Emric 3:0

20 Anes Emric 2:0

15 Faruk Alici 1:0

