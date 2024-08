Göfis 1b dreht Rückstand und triumphiert über RW Rankweil 1b

Details Montag, 26. August 2024 23:03

In einem spannenden Spiel der 2. Landesklasse (V) zwischen RW Rankweil 1b und Göfis 1b konnte sich Göfis 1b mit 3:1 durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Besonders beeindruckend war die Leistung in der zweiten Halbzeit, wo sie zwei Tore erzielten und damit den Sieg besiegelten.

Frühe Führung für RW Rankweil 1b

Die Partie begann mit viel Tempo und beide Mannschaften zeigten von Anfang an ihre Ambitionen. In der 34. Minute gelang es RW Rankweil 1b, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Julius Lins war der Torschütze, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Das Team aus Rankweil konnte sich über diese Führung jedoch nicht lange freuen, da Göfis 1b unmittelbar danach stärker aufspielte.

Nur acht Minuten später, in der 42. Minute, schlug Göfis 1b zurück. Emirhan Karsli war zur Stelle und erzielte den Ausgleich für die Gäste. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause. Das Spiel war bis dahin ausgeglichen, und beide Teams hatten Chancen auf weitere Tore, konnten diese aber nicht nutzen.

Göfis 1b dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause nahm Göfis 1b das Heft in die Hand und zeigte eine starke Leistung. Bereits in der 54. Minute gelang Jeremy Lampert der Führungstreffer für Göfis 1b. Mit diesem Tor drehte er das Spiel zugunsten der Gäste, die nun mit 2:1 führten. RW Rankweil 1b versuchte, auf den erneuten Rückstand zu reagieren, doch die Abwehr von Göfis 1b stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

In der Schlussphase des Spiels, als RW Rankweil 1b alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen, nutzte Göfis 1b die sich bietenden Räume. In der 88. Minute machte David Burger mit seinem Tor zum 3:1 für Göfis 1b alles klar. Damit war das Spiel entschieden und die Gäste konnten sich über einen verdienten Sieg freuen.

Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem 3:1-Sieg für Göfis 1b. Trotz der frühen Führung für RW Rankweil 1b bewiesen die Gäste Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Damit sicherte sich Göfis 1b wichtige Punkte in der 3. Runde der 2. Landesklasse (V).

2. Landesklasse: RW Rankweil 1b : Göfis 1b - 1:3 (1:1)

88 David Burger 1:3

54 Jeremy Lampert 1:2

42 Emirhan Karsli 1:1

34 Julius Lins 1:0

