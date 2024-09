Drei Treffer von Mihajlo Lesic für Wolfurt II gegen Rankweil II

Details Montag, 02. September 2024 00:30

In einer spannenden Begegnung der 2. Landesklasse (V) gelang es der SPG Wolfurt 1b, die Gäste von Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b mit 5:3 zu besiegen. Das Spiel, das von vielen Toren und ständigen Führungswechseln geprägt war, bot den Zuschauern hochkarätige Unterhaltung. Besonders Mihajlo Lesic war der Mann des Tages mit einem beeindruckenden Hattrick.

Intensiver Beginn und Führungswechsel

Das Spiel begann mit einem frühen Tor durch Luca Maccani, der in der 19. Minute für die Hausherren von Wolfurt 1b traf. Der Treffer brachte die Gastgeber in Führung und setzte die Gäste unter Druck. Doch RW Rankweil 1b ließ sich nicht lange bitten und antwortete in der 24. Minute mit einem Tor von Mohamed Mulham Sayadi, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Das Team von RW Rankweil 1b legte kurz darauf nach. Amadeus Beiter brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, indem er zum 2:1 traf. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gäste schienen das Momentum auf ihrer Seite zu haben.

Wolfurt 1b dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann fulminant für die Heimmannschaft. In der 54. Minute gelang Ardil Sahingöz der Ausgleich zum 2:2. Dies war der Startschuss für eine beeindruckende Aufholjagd von Wolfurt 1b. Nur sechs Minuten später brachte Mihajlo Lesic die Gastgeber erneut in Führung, als er zum 3:2 traf.

Der Torhunger von Lesic war jedoch noch nicht gestillt. In der 69. Minute schoss er sein zweites Tor des Tages und erhöhte den Vorsprung von Wolfurt 1b auf 4:2. Die Gäste aus Rankweil gaben sich jedoch nicht geschlagen. Furkan Bayraktar verkürzte in der 82. Minute auf 4:3, was die Spannung in den letzten Minuten des Spiels nochmals erhöhte.

Lesic macht den Sack zu

In den Schlussminuten setzte Mihajlo Lesic den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung. In der 90. Minute traf er erneut und stellte den Endstand von 5:3 für Wolfurt 1b her. Mit diesem Tor krönte Lesic seine herausragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft einen verdienten Sieg.

Das Spiel endete kurz darauf nach 91 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft, die sich durch eine starke zweite Halbzeit und die brillante Leistung von Mihajlo Lesic auszeichnete. Die SPG Wolfurt 1b konnte somit drei wichtige Punkte einfahren und den vierten Spieltag der 2. Landesklasse (V) erfolgreich abschließen.

2. Landesklasse: Wolfurt 1b : RW Rankweil 1b - 5:3 (1:2)

95 Mihajlo Lesic 5:3

82 Furkan Bayraktar 4:3

69 Mihajlo Lesic 4:2

60 Mihajlo Lesic 3:2

54 Ardil Sahingöz 2:2

34 Amadeus Beiter 1:2

24 Mohamed Mulham Sayadi 1:1

19 Luca Maccani 1:0

