Dominanter Auftritt von Hard 1b: Deutlicher 4:0-Sieg gegen FC Lauterach 1b

Details Dienstag, 03. September 2024 00:29

Im Spiel der 4. Runde der 2. Landesklasse (V) traf der Intemann FC Lauterach 1b auf die Mannschaft von Hard 1b. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Gäste einen erfolgreichen Abend erleben würden. Am Ende stand ein klarer 4:0-Sieg für Hard 1b zu Buche, der bereits zur Halbzeit durch zwei Tore gefestigt war. Die zweite Halbzeit brachte noch zwei weitere Treffer und zementierte den verdienten Erfolg.

Blitzstart von Hard 1b

Kaum war das Spiel angepfiffen, übernahm Hard 1b das Kommando auf dem Platz. Bereits in der 8. Minute gelang den Gästen der erste Treffer. Damjan Srbulovic war zur Stelle und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später legte Hard 1b nach: Marvin Kohlhaupt nutzte eine Unachtsamkeit der Lauteracher Abwehr und erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Diese frühe Zwei-Tore-Führung setzte den Gastgeber stark unter Druck und ließ ihnen kaum Raum für eigene Offensivaktionen.

In der Folge entwickelte sich das Spiel zugunsten von Hard 1b, die ihre Dominanz im Mittelfeld ausspielten und den Ball geschickt zirkulieren ließen. Der FC Lauterach 1b hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und blieb bis zur Halbzeit ohne nennenswerte Torchance. Die Defensivabteilung der Gastgeber arbeitete hart, um den Schaden zu begrenzen, doch die Offensivabteilung von Hard 1b blieb brandgefährlich.

Hard 1b erhöht die Führung

Nach dem Seitenwechsel setzte Hard 1b den druckvollen Spielstil fort. Die Bemühungen der Lauteracher, das Spiel zu drehen, blieben erfolglos. Stattdessen konnte Hard 1b in der 67. Minute einen weiteren Treffer verzeichnen. Emre Can Öztürk zeigte sein Können und markierte das 3:0. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, aber Hard 1b ließ nicht nach und blieb auf Angriffskurs.

Der Schlusspunkt wurde in der 89. Minute gesetzt. Maximilian Gosch sorgte mit seinem Treffer zum 4:0 für den krönenden Abschluss einer überragenden Leistung seiner Mannschaft. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und Hard 1b konnte einen überzeugenden Auswärtssieg feiern. Der FC Lauterach 1b hatte an diesem Abend keine Chance gegen die starke Offensivkraft und die solide Abwehrarbeit der Gäste.

Das Spiel endete mit einem klaren 4:0-Erfolg für Hard 1b, die damit einen wichtigen Sieg in der 2. Landesklasse (V) einfahren konnten. Während der Intemann FC Lauterach 1b sich auf die kommenden Spiele konzentrieren muss, um sich in der Tabelle zu verbessern, kann Hard 1b diesen Erfolg als Motivation für die weitere Saison nutzen.

2. Landesklasse: Lauterach 1b : Hard 1b - 0:4 (0:2)

89 Maximilian Gosch 0:4

67 Emre Can Öztürk 0:3

11 Marvin Kohlhaupt 0:2

8 Damjan Srbulovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.