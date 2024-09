Doppelpack für Maximilian Koch für Röthis II gegen Mäder

Details Dienstag, 03. September 2024 00:29

In einem spannenden Duell der 2. Landesklasse (V) zeigte SC Röfix Röthis 1b eine beeindruckende Leistung und besiegte den FC Mäder mit einem klaren 4:1. Von Beginn an dominierte das Heimteam das Geschehen und ging bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Trotz eines Aufbäumens der Gäste in der zweiten Hälfte war SC Röfix Röthis 1b letztlich die überlegene Mannschaft und feierte einen verdienten Sieg.

SC Röfix Röthis 1b dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der 32. Minute fiel das erste Tor für SC Röfix Röthis 1b. Maximilian Koch nutzte eine Chance eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Fans des Heimteams jubelten und die Spieler schienen von diesem frühen Tor beflügelt zu sein.

Nur zehn Minuten später, in der 42. Minute, war es erneut SC Röfix Röthis 1b, das für Jubel sorgte. Florian Schönfelder erhöhte auf 2:0 und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Position. Die Defensive des FC Mäder schien in dieser Phase des Spiels überfordert, während die Offensive von SC Röfix Röthis 1b unaufhaltsam war.

Mit dieser 2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Die Gastgeber hatten sich eine solide Grundlage geschaffen und gingen mit viel Selbstvertrauen in die zweite Hälfte.

Spannung in der zweiten Hälfte, aber SC Röfix Röthis 1b bleibt überlegen

Auch in der zweiten Halbzeit blieb SC Röfix Röthis 1b die dominierende Mannschaft. In der 70. Minute war es erneut Maximilian Koch, der seine starke Leistung krönte und mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte. Koch bewies einmal mehr seine Torjägerqualitäten und ließ der Abwehr des FC Mäder keine Chance.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und konnten in der 73. Minute durch Adis Dzaferovic einen Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen. Dieser Treffer schien FC Mäder neuen Mut zu geben, doch SC Röfix Röthis 1b ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Defensive der Gastgeber stand weiterhin sicher und ließ kaum Chancen für die Gäste zu.

In der 82. Minute setzte Lucas Fuchs den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung von SC Röfix Röthis 1b. Mit seinem Tor zum 4:1 besiegelte er den Sieg und ließ die Fans ein weiteres Mal jubeln. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Erfolg für die Gastgeber.

SC Röfix Röthis 1b zeigte über die gesamte Spielzeit eine überzeugende Leistung und war dem FC Mäder in allen Belangen überlegen. Mit diesem Sieg festigt die Mannschaft ihre Position in der 2. Landesklasse (V) und kann mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Partien gehen.

2. Landesklasse: Röthis 1b : Mäder - 4:1 (2:0)

82 Lucas Fuchs 4:1

73 Adis Dzaferovic 3:1

70 Maximilian Koch 3:0

42 Florian Schönfelder 2:0

32 Maximilian Koch 1:0

