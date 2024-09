SPG Wolfurt 1b zieht FC Lustenau 1b weiße Weste aus

Details Samstag, 07. September 2024 14:39

In einem intensiven Spiel der 2. Landesklasse konnte sich die SPG Wolfurt 1b mit einem knappen 3:2-Sieg beim FC Lustenau 1b durchsetzen. Das Match begann mit einem starken Auftakt der Gäste, die bereits zur Halbzeit mit 2:0 führten. Trotz einer kämpferischen Leistung der Lustenauer, die in dieser Saison den Platz erstmals als Verlierer verlassen mussten, behielten die Wolfurter letztlich die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte.

Wolfurter Doppelschlag

Die Partie begann furios, als Mathias Böhler den Ball aus etwa 16 Metern ins Kreuzeck jagte und die Gäste in Führung brachte. Nur wenige Minuten später nutzte Mihajio Lesic einen schweren Patzer von FCL-Torhüter Klaus Mendes und erhöhte auf 2:0 für die Wolfurter.

Der FC Lustenau hatte bereits in der ersten Hälfte Chancen, dem Rückstand entgegenzuwirken, doch es fehlte das nötige Quäntchen Glück. Ein Treffer wurde aufgrund eines Foulspiels aberkannt, und Noah Mossbrugger traf in der 44. Minute nur den Pfosten. So ging es mit 0:2 in die Halbzeitpause.

Humpeler trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel machte der FCL Druck und erzielte bereits in der 47. Minute den Anschlusstreffer. Vincent Wörndl erkämpfte sich den Ball und versenkte das Leder sicher im Tor der Wolfurter, wodurch es nun 1:2 stand. Trotz weiterer Chancen, wie durch Noah Mossbrugger und Marko Marceta, gelang der Ausgleich vorerst nicht.

Die Gastgeber setzten die Gäste weiter unter Druck und hatten durch Moritz Schmid in der 60. und 65. Minute zwei Hochkaräter, die jedoch ungenutzt blieben. Stattdessen nutzte Wolfurt einen Konter in der 75. Minute, den Julian Humpeler erfolgreich zum 1:3 abschloss. Doch die Lustenauer gaben nicht auf und Linus Hämmerle erzielte in der 83. Minute den erneuten Anschlusstreffer zum 2:3.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und in der Nachspielzeit gab es noch mehrere Chancen für den FC Lustenau 1b, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Nach aufregenden 96 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für die SPG Wolfurt 1b.

Details

