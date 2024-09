Marvin Kohlhaupt mit drei Treffern für Hard II gegen Mäder

Details Sonntag, 08. September 2024 00:34

In einer spannenden Begegnung der 2. Landesklasse (V) setzte sich Hard 1b mit einem klaren 4:1 gegen FC Mäder durch. Nach einem frühen Rückstand gelang Hard 1b die Wende, wobei Marvin Kohlhaupt mit einem Hattrick entscheidend zum Sieg beitrug. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende zweite Halbzeit und sicherten sich damit verdiente drei Punkte.

Früher Rückschlag für Hard 1b

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Mäder. Bereits in der 14. Minute ging FC Mäder durch Melih Yildirim in Führung. Ein schneller Angriff über die Flügel brachte Yildirim in eine ideale Schussposition, und dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 0:1. Hard 1b schien von diesem frühen Rückschlag zunächst geschockt, fand jedoch allmählich besser ins Spiel.

In der 39. Minute konnte Hard 1b den Ausgleich erzielen. Marvin Kohlhaupt, der später zum Mann des Spiels avancieren sollte, markierte das 1:1. Ein präziser Pass aus dem Mittelfeld setzte Kohlhaupt in Szene, und dieser netzte souverän ein. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Marvin Kohlhaupt dreht das Spiel

Nach der Pause zeigte sich Hard 1b deutlich entschlossener und dominierte das Geschehen auf dem Platz. In der 80. Minute war es erneut Marvin Kohlhaupt, der seine Mannschaft in Führung brachte. Eine gut getimte Flanke fand ihren Weg zu Kohlhaupt, der mit einem platzierten Kopfball das 2:1 erzielte. FC Mäder wirkte in dieser Phase des Spiels zunehmend überfordert und fand kaum noch Mittel, um gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen.

Die Entscheidung fiel in den letzten Minuten der regulären Spielzeit. In der 88. Minute erzielte Marvin Kohlhaupt sein drittes Tor des Tages und stellte damit auf 3:1 für Hard 1b. Diesmal war es ein sehenswerter Distanzschuss, der unhaltbar im Netz einschlug. Die Zuschauer feierten den Hattrick des Angreifers, der an diesem Tag nicht zu stoppen war.

In der Nachspielzeit setzte Emre Can Öztürk den Schlusspunkt. In der 90. Minute traf er zum 4:1 und besiegelte damit den Endstand. Ein schneller Konter über die rechte Seite brachte Öztürk in eine gute Position, und dieser ließ dem Torwart von FC Mäder keine Chance. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

Mit diesem deutlichen Sieg sicherte sich Hard 1b wichtige Punkte und konnte den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. FC Mäder hingegen musste sich nach einer starken Anfangsphase letztlich klar geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen wieder punkten müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

2. Landesklasse: Hard 1b : Mäder - 4:1 (1:1)

90 Emre Can Öztürk 4:1

88 Marvin Kohlhaupt 3:1

80 Marvin Kohlhaupt 2:1

39 Marvin Kohlhaupt 1:1

14 Melih Yildirim 0:1

