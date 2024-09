FC Krumbach: Dritter Sieg in Folge zu Null mit einem 1:0 gegen Göfis II

Details Montag, 09. September 2024 13:14

Deutliche Trendumkehr für den Klimatechnik Sparber FC Krumbach in der 2. Landesklasse. Das dritte Spiel in Folge konnte gewonnen werden! Das 1:0 gegen Göfis II zwar etwas glücklich, aber für Krumbach geht es weiter nach oben auf Tabellenplatz sechs. Tabellenführer Altenstadt Juniors lassen mit einem 6:0 gegen Höchst II nichts anbrennen und auch Verfolger Rotenberg II siegt 3:0 gegen Röthis II.

Etwas glücklicher Dreier!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Ein etwas glücklicher, aber am Ende verdienter Heimsieg gegen Göfis 1b. Es war der dritte Sieg in Folge und das zu null. Somit liegt unsere Mannschaft jetzt mit 9 Punkten auf dem 6. Tabellenrang.

In der 1. Halbzeit dauerte es 20 Minuten bis zur ersten guten Tormöglichkeit durch unsere Nr. 9, Hefel Patrick. Gleich danach kam unsere Nr. 17, Keskin Ridvan nach einer Ecke frei zum Kopfball, dieser ging leider über das Tor. Danach hatten wir noch weitere gute Möglichkeiten, es ging aber mit dem 0:0 in die Pause. Unsere Mannschaft setzte in der zweiten Halbzeit dort fort, wo sie in der 1. Halbzeit aufgehört hatte. Sie hatten gleich wieder gute Möglichkeiten durch Linder Nico und Keskin Ridvan. Es dauerte jedoch bis zur 66. Minute, bis das erlösende 1:0 erzielt wurde. Nach einem Foul im 16-Meterraum an Österle Simon verwandelte Pilgram Andre sicher zur viel umjubelten 1:0 Führung. Danach wurde Göfis etwas stärker, konnte jedoch nichts Zählbares mehr erreichen.

Danke an unseren Spielsponsor Steurer Ingo und unseren Ballsponsoren Clarissakork.

Foto: Theresa Wetz

Aufstellung Krumbach:

Brunn Sebastian, Todorovic Nenad, Pilgram Andre, Linder Nico, Hefel Patrick (64. Minute - Meusburger Philipp), Peter Pascal, Pöll Micha, Keskin Ridvan (85. Minute - Österle Johannes), Bräuer Nino (64. Minute - Österle Simon), Hartmann Thomas, Wetz Tobias (79. Minute - Raid Maxi)

2. Landesklasse: FC Krumbach : Göfis 1b - 1:0 (0:0)

66 Andre Pilgram 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.