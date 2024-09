Leader Altenstadt Juniors mit klarem Erfolg gegen ersatzgeschwächtes Höchst II

Details Montag, 09. September 2024 14:12

Der blum FC Höchst II hatte in der 5. Runde der 2. Landesklasse gegen Tabellenführer Ender Klima TSV Altenstadt Juniors auch gute Momente. Beim Stand von 0:2 wurde ein Strafstoß vergeben und am Ende musste man eine klare Abfuhr im Ausmaß von 0:6 zur Kenntnis nehmen. Höchst II fällt damit auf Tabellenplatz zehn zurück. Die Altenstadt Juniors verteidigen die Tabellenführung einen Punkt vor Rotenberg II.

Höchst II musste Verteidigung und Sturm komplett umstellen!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Leider mussten wir am Wochenende gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer die Verteidigung und den Sturm komplett umstellen, da einige Stammspieler ausgefallen sind, aber nicht nur das ist der Grund für die hohe Niederlage im Ausmaß von 0:6. Nein, wir konnten gerade in der ersten Halbzeit gut mitspielen und vergaben in unserer besten Phase des Spiels beim Stande von 0:2 einen Elfmeter. Vielleicht hätte das Spiel dann einen anderen Verlauf nehmen können, aber insgesamt war es ein klarer und souveräner Sieg des TSV Altenstadt. Jetzt gilt die Devise schnell aufzustehen und nach vorne zu schauen und den holprigen Motor wieder auf Vollgas zu bringen!“

2. Landesklasse: Altenstadt Juniors : Höchst 1b - 6:0 (3:0)

85 Lukas Nachbaur 6:0

67 Lukas Nachbaur 5:0

51 Stephan Gau 4:0

27 Anes Emric 3:0

10 Mert Tarim 2:0

8 Mert Tarim 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.