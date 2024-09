Coach von Höchst II: „Glücklicher Sieg gegen RW Rankweil II“

Details Montag, 16. September 2024 23:33

Nach der bitteren 0:6 Niederlage in Runde fünf der 2. Landesklasse versuchte sich der blum FC Höchst II in Runde sechs zu Hause gegen Rot Weiss Rankweil II zu rehabilitieren. Vom Ergebnis her ist das mit einem 2:1 Sieg gelungen, spielerisch war noch viel Luft nach oben, wie Trainer Heinz Fladenhofer ins einer Analyse anmerkt. An der Tabellenspitze steht nach Runde sechs Rotenberg II, die in Mäder 2:1 gewinnen. Die Altenstadt Juniors müssen nach einer 1:4 Niederlage in Röthis ganz oben Platz machen.

Starke Leistung vom Goalie von Höchst II

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Leider konnten wir die 6:0 Klatsche vom vorigen Wochenende noch nicht ganz aus den Köpfen rausbringen. Daher war die Mannschaft verunsichert und das Selbstvertrauen fehlte. Trotzdem konnten wir das Spiel durch zwei sehr schön heraus gespielte Tore mit 2:1 gewinnen.

Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es ein sehr glücklicher Sieg war, den RW Rankweil erspielte sich zahlreiche Torchancen und sie scheiterten immer wieder an unseren Torhüter Andreas Schrottner. Trotzdem möchte ich meinem Team zu diesem schmutzigen Sieg gratulieren und hoffe, dass wir spielerisch nächste Woche uns wieder von einer besseren Seite zeigen können!“

2. Landesklasse: Höchst 1b : RW Rankweil 1b - 2:1 (1:0)

76 Fatih Caliskan 2:1

50 Robert Blum 2:0

17 Felix Staudacher 1:0

