TSV Altenstadt Juniors triumphieren mit 5:0 gegen FC Mäder

Details Sonntag, 22. September 2024 01:01

Die Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) haben in der 7. Runde der 2. Landesklasse (V) einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen den FC Mäder eingefahren. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spiel und ließ den Gästen keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Dennis Konrad und Julian Werner, die jeweils entscheidende Tore beitrugen. Der Halbzeitstand von 4:0 unterstrich die Dominanz der Altenstadt Juniors bereits nach den ersten 45 Minuten.

Blitzstart der Altenstadt Juniors

Bereits in der 7. Minute fiel das erste Tor für die Altenstadt Juniors. Rahman Alici war der Torschütze und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest der Partie. Die Gastgeber drückten weiter und ließen dem FC Mäder kaum Raum zur Entfaltung. In der 24. Minute erhöhte Dennis Konrad auf 2:0, was die Überlegenheit der Altenstadt Juniors weiter unterstrich.

Nur drei Minuten später war es erneut Dennis Konrad, der das 3:0 erzielte. Damit war die Partie praktisch schon vor der Halbzeit entschieden. Der FC Mäder fand kein Mittel gegen die druckvolle Spielweise der Gastgeber. In der 37. Minute setzte Stephan Gau den Schlusspunkt der ersten Halbzeit mit dem Treffer zum 4:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Kontrollierte zweite Halbzeit

Nach der Pause konzentrierten sich die Altenstadt Juniors darauf, das Spiel zu kontrollieren und keine unnötigen Risiken einzugehen. Der FC Mäder versuchte zwar, wieder ins Spiel zu finden, blieb aber weiterhin ohne echte Torchance. Die Abwehr der Altenstadt Juniors stand sicher und ließ nichts anbrennen.

In der 90. Minute setzte Julian Werner den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Treffer zum 5:0 krönte er die starke Leistung der Heimmannschaft und sorgte für den Endstand. Die Nachspielzeit von einer Minute änderte nichts mehr an diesem klaren Ergebnis.

Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg für die Ender Klima TSV Altenstadt Juniors, die damit ihre Ambitionen in der 2. Landesklasse (V) eindrucksvoll untermauerten. Der FC Mäder hingegen wird sich nach dieser Niederlage neu sortieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Landesklasse: Altenstadt Juniors : Mäder - 5:0 (4:0)

90 Julian Werner 5:0

37 Stephan Gau 4:0

27 Dennis Konrad 3:0

24 Dennis Konrad 2:0

7 Rahman Alici 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.