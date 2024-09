Röthis II gewinnt in Rankweil nach dramatischem Duell!

Details Dienstag, 24. September 2024 01:59

In einem spannenden Match der 7. Runde der 2. Landesklasse (V) setzte sich der SC Röfix Röthis 1b knapp mit 3:2 gegen Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b durch. Das Spiel, das am Samstagnachmittag stattfand, bot den Zuschauern viele Höhepunkte und einen hart umkämpften Sieg der Gäste. Trotz eines ausgeglichenen Spiels schaffte es Röthis 1b, die entscheidenden Tore zu erzielen und damit drei wichtige Punkte einzufahren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte wollten. Bereits in der 24. Minute gelang es Phillip Gisinger, die Gäste aus Röthis mit 1:0 in Führung zu bringen. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später konnte Furkan Bayraktar den Ausgleich für RW Rankweil 1b erzielen. Das Spiel war wieder völlig offen.

Die Freude der Gastgeber über den Ausgleich währte jedoch nur kurz. In der 26. Minute stellte Manuel Koch die Führung für SC Röfix Röthis 1b wieder her. Mit dem 2:1 für die Gäste gingen die Teams schließlich in die Halbzeitpause. Trotz des knappen Rückstands war noch alles offen, und beide Mannschaften konnten sich berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machen.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit setzte das hohe Tempo fort, und beide Teams erarbeiteten sich Chancen. In der 65. Minute gelang es Mohamed Mulham Sayadi, den erneuten Ausgleich für die Hausherren zu erzielen. Mit dem 2:2 war das Spiel wieder völlig offen, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende Schlussphase freuen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute, als Armando Jose Diaz Caceres die erneute Führung für SC Röthis 1b erzielte. Mit dem 3:2 für die Gäste stand das Spiel auf des Messers Schneide. RW Rankweil 1b versuchte alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die Abwehr von Röthis hielt stand.

In der Nachspielzeit von vier Minuten mobilisierten beide Teams noch einmal alle Kräfte, doch es blieb beim 3:2 für SC Röfix Röthis 1b. Mit diesem knappen und hart erkämpften Sieg sicherten sich die Gäste drei wichtige Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle.

RW Rankweil 1b zeigte eine starke Leistung und bewies Kampfgeist, doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das spannende Spiel wird den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, und beide Mannschaften können auf ihre Leistungen stolz sein.

2. Landesklasse: RW Rankweil 1b : Röthis 1b - 2:3 (1:2)

67 Armando Jose Diaz Caceres 2:3

65 Mohamed Mulham Sayadi 2:2

26 Manuel Koch 1:2

24 Furkan Bayraktar 1:1

24 Phillip Gisinger 0:1

