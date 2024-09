Gute Nullnummer zwischen dem FC Lustenau II und Höchst II

Details Dienstag, 24. September 2024 03:27

Nach der 7. Runde der 2. Landesklasse liegt der FC Rotenberg II nach einem knappen 1:0 Erfolg beim FC Hard II weiterhin an der Tabellenspitze. Im Tabellenmittelfeld gab es ein 0:0 zwischen dem FC Lustenau II und dem blum FC Höchst II. In der roten Zone Mäder und Rankweil II, die auch in dieser Rune nicht punkten konnten. Rankweil II verliert zu Hause knapp gegen Röthis II mit 2:3 und Mäder muss in Altenstadt eine 0:5 Niederlage einstecken.

Frühe Chancen auf beiden Seiten

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Teams den Sieg wollten. Der FC Lustenau 1b setzte mit einem ersten Warnschuss von Jakob Grabher in der 5. Minute ein Zeichen. Die Gäste aus Höchst ließen sich nicht lange bitten und antworteten in der 14. Minute mit ihrer ersten Möglichkeit durch Julius Keck, der jedoch vergab. Eine Minute später war es Felix Staudacher, der für Höchst eine gute Gelegenheit hatte, aber auch hier blieb das Tor aus.

Der blum FC Höchst 1b erhöhte weiter den Druck und in der 17. Minute war es erneut Julius Keck, der über das Tor schoss. Auf der anderen Seite hatte der FC Lustenau 1b in der 12. Minute eine riesige Chance, als Noah Mossbrugger knapp verfehlte. Das Spiel war in dieser Phase sehr ausgeglichen und beide Mannschaften hatten gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen.

Torhüter in Topform

In der 37. Minute bekam der FC Lustenau 1b einen Freistoß zugesprochen, doch der Torhüter der Gäste hatte keine Probleme, den Ball zu fangen. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, hatte Marcel Rizvanovic für die Gastgeber eine große Chance, als sein Schuss nur die Latte traf. Die Zuschauer merkten, dass ein Tor in der Luft lag, aber die Torhüter beider Teams hatten etwas dagegen.

Der blum FC Höchst 1b kam ebenfalls gefährlich vor das Tor. In der 52. Minute zeigte Klaus Mendes, der Torhüter des FC Lustenau 1b, eine tolle Abwehr und der Nachschuss ging ins Außennetz. Auch Robert Blum hatte in der 63. Minute eine gute Möglichkeit für die Gäste, als sein Schuss knapp das Ziel verfehlte. Beide Teams kämpften weiter um jeden Ball und suchten die Entscheidung.

Spannende Schlussphase ohne Torerfolg

Als das Spiel sich dem Ende näherte, wurde es noch einmal spannend. Der Schiedsrichter kündigte in der 90. Minute eine Nachspielzeit von drei Minuten an. Kurz vor Schluss vergab Nikolas Marleku vom blum FC Höchst 1b eine große Chance, den Siegtreffer zu erzielen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen jedoch sicher und ließen keinen Treffer zu.

Nach 96 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften konnten ihre Chancen nicht nutzen, und so blieb es beim 0:0. Trotz der fehlenden Tore bot die Partie zahlreiche spannende Momente und zeigte, dass sowohl der FC Lustenau 1b als auch der blum FC Höchst 1b gute Ansätze haben, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Es war ein sehr kampfbetontes und taktisch geprägtes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Das 0:0 geht absolut in Ordnung, allerdings hätte es auch 1:1 oder 2:2 ausgehen können. Spielerisch haben wir auf jedem Fall noch Luft nach oben. Am kommenden Samstag empfangen wir zu Hause im Rheinau Stadion mit dem FC Krumbach den nächsten Absteiger der vorigen Saison und mit einem Sieg könnten wir ganz oben an der Tabelle anklopfen.“

